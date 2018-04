“Sorry for yourself”, nuovo singolo per la finlandese Jannike

Ne avevamo parlato ai tempi del suo esordio, adesso torniamo nuovamente a parlare di Jannike Sandstrom, la cantante finlandese lingua svedese che si era messa in luce nel 2017. Il suo album d’esordio “The Girl in the picture”, infatti è stato premiato in patria come ‘Album del mese’, nel premio assegnato dalle radio nazionali.

Oggi esce con “Sorry for yourself”, un altro singolo di ottimo livello, dalle sonorità internazionali, estremamente rafdiofonico, che recentemente è stato diffuso in tutto il mondo. Artista forgiata da diverse esperienze, fra cui anche una partecipazione ad American Idol,

Leggi: Il debutto di Jannike Sandstrom

Nel frattempo continua il suo giro d’Europa: a breve il suo lavoro uscirà anche in Germania, Svizzera ed Austria, dove questo singolo sta girando già con enorme successo. Di certo c’è che la ragazza è un bel talento, come testimonia anche questo live.