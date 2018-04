La hit dei Rudimental, che vede in voce il tris d’assi formato da Jess Glynne, Macklmore & Dan Caplen, dal titolo “These days” è ancora la protagonista delle classifiche nazionali europee guadagnandosi il primo posto in numerosi paesi. Si segnala da noi il primo posto di “Maeba”, il nuovo album di Mina.

ALBANIA:Singoli:Duca- Enca

Album:Fast life – Azet

AUSTRIA: Singoli: These Days – Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen

Album: Rivalen und Rebellen – Frei.Wild

BELGIO- Singoli:Zoutelande – Blof ft Geike Arnaert Fiandre)/ Crazy – Lost Frequecies ft Zonderling (Vallonia)/ Royals & Kings – Glasperlenspiel ft Summer Cem (Germanofono)

Album:Night prayer – Jasper Steverlink (Fiandre) /Ceinture noire – Maitre Gims (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Together- The Magician

CIPRO – Singoli: IGDAF – Dua Lipa

CROAZIA- Singoli: Nama se nikud ne žuri- Vatra ft Massimo (slavi)/ Never be the same- Camila Cabello (internazionali)

Album: Ono nesto nase- Zelijko Bebek (slavi)/Moments – Marcus & Martinus (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Sydpa- Bro

Album:?- XXXTentacion

ESTONIA – Singoli:IGDAF – Dua Lipa

FINLANDIA- Singoli:Pornoo- Sanni

Album: Lohtulauseita- Vesta

FRANCIA- Singoli: Mafiosa- Lartiste ft Carolina

Album:2018: Musique! – Les enfoirés

GERMANIA –Singoli: Friends – Marshmello & Anne Marie

Album: Neon- Rea Garvey

GRAN BRETAGNA- Singoli:These Days – Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen

Album: Staying at Tamaras- George Ezra

GRECIA- Singoli: Psemata – Konstantinos Argyros

Album: Ouranio Tozo – Helena Paparizou

IRLANDA- Singoli:God’s plan- Drake

Album: The greatest showman- Colonna Sonora Originale cantata dal cast

ISLANDA- Singoli: Say Something – Justin Timberlake ft Chris Stapleton

Album: Floni- Floni

ITALIA-Singoli:Malibu – Vegas Jones

Album:Maeba-Mina

LETTONIA- Singoli:These Days – Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen

LITUANIA- Singoli: These Days – Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen

LUSSEMBURGO- Singoli: These Days – Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen

MALTA – Singoli:Friends- Marshmello ft Anne Marie

NORVEGIA- Singoli:These Days – Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen

Album: ?- XXXTentacion

PAESI BASSI- Singoli:Non stop – Ronnie Flex

Album: Nori- Ronnie Flex

POLONIA- Singoli: La Louze- Shanguy

Album: Ground zero mixtape- Probl3M

PORTOGALLO- Singoli: God’s plane- Drake

Album:Roberto Carlos por Raquel Tavares – Raquel Tavares

REPUBBLICA CECA- Singoli: Friends – Marshmello & Anne Marie

Album: ?- XXXTentacion

ROMANIA- Singoli:Vals- Smiley

RUSSIA- Singoli: Breathe – Jax Jones ft Ina Wroldsen

SAN MARINO: Una vita in vacanza- Lo stato sociale

SERBIA- Singoli: Bez tebe me nema – Sasa Kovacevic (slavi)/ Breathe – Jax Jones ft Ina Wroldsen (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:Friends- Marshmello ft Anne Marie

SLOVENIA- Singoli: Tretje Oko – Mrfy (nazionali)/These Days – Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen (internazionali)

SPAGNA- Singoli: X – Nicky Jam & J Balvin

Album:Geometira del rayo – Manolo Garcia

SVEZIA- Singoli:Every single day- Felix Sandman

Album: ?- XXXTentacion

SVIZZERA: Singoli:079 – Lo &Leduc

Album:2018: Wohlfühlgarantie – Beatrice Egli

UCRAINA- Singoli: De By Ya- Serhiy Babkin

UNGHERIA: Singoli:A tökéletesség hibája – Road

Album: 33.Dalok a testnek, dalok a léleknek- Edda Muvek