“Dirt”, direttamente da youtube arriva la britannica Emma Blackey

Nonostante questo sia il primo singolo di un certo rilievo Emma Blackery non è un nome nuovo. Anche se in realtà più che una cantante è un personaggio della rete. Vollger, youtube, artista a tutto tondo, ha un canale da 2.1 milioni di visite nel quale oltre a cantare recita – stralci di 50 sfumature di grigio ma anche brani inediti – e racconta storie. E ha scritto, come tanti, un libro, dal titolo: Feel Good 101: The Outsiders’ Guide to a Happier Life. Parallelamente, come molti ha cominciato a cantare cover.

Oggi esce con “Dirt“, un singolo che è di gran lunga la cosa migliore che abbia cantato, fresco e moderno che arriva dopo cinque lavori completi (tre Ep e due album) passati completamente sotto silenzio. Adesso questa ventisettenne britannica si prepara al grande salto: la partenza a livello di vendite è stata così così ma come al solito la rete le viene in soccorso con un grande numero di visualizzazioni.