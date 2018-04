Eurovision Song Contest 2018: ecco l’ordine di uscita delle semifinali

La EBU ha rivelato l’ordine di uscita delle canzoni delle due semifinali al prossimo Eurovision Song Contest. Vale ricordare che si tratta di una decisione presa secondo criteri artistici partendo dalla precedente divisione nelle due semifinali (e nelle rispettive metà) avvenuta invece per sorteggio. C’è una scelta particolare, quella di aver posizionato uno dei beniamini del pubblico, Alexander Rybak, in testa alla seconda semifinale. Come spiega Eurofestival News, in quella posizione si trova la canzone numero 1500 che sarà eseguita sul palco eurovisivo. Ecco di seguito l’ordine di uscita.

PRIMA SEMIFINALE – Martedì 8 maggio, ore 21 – Diretta Rai4, RSI LA 2, San Marino RTV, Radio 2

(Votano anche Portogallo, Spagna e Regno Unito)

AZERBAIGIAN – Aisel – X my heart ISLANDA – Ari Olafsson – Our choice ALBANIA – Eugent Bushpepa – Mall BELGIO – Sennek – A matter of time REPUBBLICA CECA – Mikolas Josef – Lie to me LITUANIA – Ieva Zasimauskaite – When we’re old ISRAELE – Netta – Toy BIELORUSSIA – Alekseev – Forever ESTONIA – Elina Nechayeva – La forza BULGARIA – Equinox – Bones MACEDONIA – Eye Cue – Lost and found CROAZIA – Franka – Crazy AUSTRIA – Cesar Sampson – Nobody but you GRECIA – Yianna Terzi – Oneiro mou FINLANDIA – Saara Aalto – Monsters ARMENIA – Sevak Khanagyan – Qami SVIZZERA – ZiBBZ – Stones IRLANDA – Ryan O’Shaughnessy – Together CIPRO – Eleni Foureira – Fuego

SECONDA SEMIFINALE – Martedì 10 maggio, ore 21 – Diretta Rai4, San Marino RTV

(Votano anche Italia, Francia e Germania)

NORVEGIA – Alexander Rybak – That’s how you write a song ROMANIA – The Humans – Goodbye SERBIA – Sanja Ilic & Balkanika – Nova deca SAN MARINO – Jessika feat. Jenifer Brening – Who we are DANIMARCA – Rasmussen – Higher ground RUSSIA – Julia Samoylova – I won’t break MOLDAVIA – DoReDoS – My lucky day PAESI BASSI – Waylon – Outlaw in ‘em AUSTRALIA – Jessica Mauboy – We got love GEORGIA – Ethno-Jazz Band Iriao – For you POLONIA – Groome feat. Lukas Meijer – Light me up MALTA – Christabelle – Taboo UNGHERIA – AWS – Viszlat nyar LETTONIA – Laura Rizzotto – Funny girl SVEZIA – Benjamin Ingrosso – Dance you off MONTENEGRO – Vanja Radovanovic – Inje SLOVENIA – Lea Sirk – Hvala, ne! UCRAINA – Mélovin – Under the ladder

PAESI GIA’ FINALISTI (L’ordine di uscita sarà deciso il venerdì 11, tranne che per il Portogallo). Sabato 12 maggio, ore 21 – Diretta Rai1, RSI LA 1, San Marino RTV, Radio 2