“OK”, nuovo singolo per il rientro da solista di Ilse De Lange

Torna solista, dopo i fasti dell’Eurovision Song Contest 2014, due anni pieni di successi e concerti col progetto The Common Linnets, che ora viene messo in stand by. Di Ilse De Lange, uno dei nomi migliori del country pop olandese abbiamo parlato spesso qui e adesso ne riparliamo perchè torna con un singolo decisamente più pop: “OK” fa da apripista al nuovo lavoro, con cui proverà a riprendere quella vetta della classifica che le è abituale.

Una carriera la sua che nel frattempo ha trovato sbocchi anche negli Usa, nella stagione conclusiva di una fortunata serie della ABC ambientata proprio in una delle città simbolo del country, vale a dire Nashville (anche titolo della serie). Di certo, è attesa ad una conferma musicale: l’ultimo album solista è del 2012 e sinora ha vinto 16 dischi di platino, confermandosi come uno dei nomi di punta del proscenio nazionale.