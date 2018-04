The Voice of Italy 5, riecco D’Alise, già vincitrice del Festival di New York e Mara Sottocornola

Si comincia con Raimondo Cataldo, quest’anno salito alle cronache perchè pescato con un brano già edito a Sanremo Giovani (e quindi escluso). Solo voce, categoria urlatori eccessivi, si girano però tutti, sceglie (quasi ovvio) Al Bano. Per la serie ‘Chi si rivede’ c’è Mara Sottocornola che rinunciò ad X Factor dopo essere stata selezionata per gli Home Visit: poker per lei, va da Cristina Scabbia, come anche Sabrina Rocco, molto american syle. E sempre per la serie ‘nomi noti’ rispunta Maria Teresa D’Alise, in arte solo D’Alise, la pugliese ex X Factor prima edizione che nel 2015 ha vinto prima il Festival di Castrocaro e poi il Festival della canzone italiana di New York. Al Bano blocca Renga e se la prende.

Interessanti i fidanzati baresi che si fanno chiamare Uramawashi, con una proposta voce, chitarra e ritmica vocale: timbrica particolare soprattutto della ragazza. Colpo per J AX. Notevole l’arrangiamento di ‘Human’ di Rag’n bone man per la voce scura di Laura Ciriaco, protagonista della blind audition al buio anche per la tv: Francesco Renga blocca Cristina Scabbia e se la prende.

Molto classico il tenore Giuseppe Saccà, alla fine convince i coach, soprattutto Renga, nonostante un inizio di Who wants to live forever non proprio perfetto. Daniele Gentile ha 18 anni e canta You are my destiny di Paul Anka, anno 1963: giovani generazioni con canzoni vecchissime: perchè? Si gira Renga. Dentro anche Virginia Mellino, Alberto Lionetto, Claudia Innari e Stefania Calandra, 51 anni, che usa la musica come terapia per la sua malattia.

Fischi del pubblico ai coach per il mancato ingresso di Giuseppe Leoni, ma hanno ragione i coach: la prova non è abbastanza convincente. Non entrano neanche Francesco Amato, Mattia Lapprano, Mattia Mitrugno (che non aspetta neanche i giudici, si gira ed esce), Arianna Falcinelli che piange, Salvatore Muschio, Iman El Alami.

Sotto, la situazione dei team, in rosso le scelte delle settimane precedenti. In grassetto gli artisti già noti

TEAM J AX: Andrea Tramacere, Beatrice Pezzini, Kimberly Madriaga, Antonio Licari, Angelica Ibba, Angelica Peroni, Uramawashi, Rosy Castello

TEAM CRISTINA SCABBIA: Andrea Butturini, Alessio Parisi, Ylenia Gallone, Elisabetta Eneh, Graziana Campanella, Antonio Marino, Alessandra Machella, Mara Sottocornola, Claudia Innari, Sabrina Rocco

TEAM FRANCESCO RENGA: Asia Sagripanti, Mirko Carnevali, Marica Fortugno, Michelangelo Falcone, Antonello Carozza, Virginia Mellino, Laura Ciriaco, Giuseppe Saccà, Daniele Gentile, Alberto Lionetto.

TEAM AL BANO: Francesco Bovino, Maryam Tancredi, Aurelio Fierro junior, Virginia Dioletta, Cinzia Carreri, Selenia Stoppa, Simona Marcelli, Raimondo Cataldo, D’Alise, Stefania Calandra.