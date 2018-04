“Auf und davon”, alla scoperta del pop radiofonico di Antje Schomaker

Sonorità intense, piene, armonie moderne. Un pop fresco e radiofonico, anche se lontano dal mainstream. Antje Schomaker è il nome nuovo in Germania. A 25 anni è uscita col suo disco d’esordio “ “Von Helden und Halunken” pieno di belle cose come questo singolo “Auf und davon”, tutto da ascoltare.

Una solida formazione live in uno dei paesi che maggiormente danno spazio in questo senso come l’Irlanda e poi l’accesso in un mercato, come quello tedesco che difficilmente si lascia sfuggire le produzioni di qualità come questa che vede protagonista la giovanissima amburghese. Del resto fra gli ispiratori della sua musica ci sono Bosse, Clueso e Johannes Oerding. personaggi recenti ma già popolarissimi nel mainstream nazionale. Recentemente è uscito anche “Bis mich jemand findet” ma merita un ascolto anche “Mein herz braucht eine pause“