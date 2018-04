Charts: protagonisti Marshmello, Rudimental, Drake e Lost Frequencies

Quattro nomi si scambiano il ruolo di protagonisti nella settimana. Anzitutto la crew britannica elettropop Rudimental (feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen), poi il dj belga Lost Frequencies, che scala posizioni, Drake che tiene botta col suo God’s plane e il dj canadese mascherato Marshmello con la sua hit insieme a Selena Gomez. In Ucraina dopo oltre due mesi scende dal primo posto Seryi Babkin. Da questa settimana entra nelle nostre classifiche anche Israele che porta in vetta la sua canzone eurovisiva, ovvero “Toy” di Netta.

ALBANIA:Singoli:Duca- Enca

Album:Fast life – Azet

AUSTRIA: Singoli: These Days – Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen

Album: Das beste von Fantasy – Fantasy

BELGIO- Singoli:Zoutelande – Blof ft Geike Arnaert (Fiandre)/ La même – Maitre Gims & Vianney (Vallonia)/ Perfect – Ed Sheeran (Germanofono)

Album:Levenslied – Frans Bauer(Fiandre) /Ceinture noire – Maitre Gims (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Together- The Magician

CIPRO – Singoli: IGDAF – Dua Lipa

CROAZIA- Singoli: Nama se nikud ne žuri- Vatra ft Massimo (slavi)/ IGDAF – Dua Lipa (internazionali)

Album: Ono nesto nase- Zelijko Bebek (slavi)/Moments – Marcus & Martinus (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Sydpa- Bro

Album:?- XXXTentacion

ESTONIA – Singoli:Friends- Marshmello ft Anne Marie

FINLANDIA- Singoli:Pornoo- Sanni

Album: Lohtulauseita- Vesta

FRANCIA- Singoli: La même – Maitre Gims & Vianney

Album:Ceinture noire – Maitre Gims

GERMANIA –Singoli: Friends – Marshmello & Anne Marie

Album: Fast life – Azet

GRAN BRETAGNA- Singoli:Freaky friday -Lil Dicky ft Chris Brown

Album: The greatest showman- Colonna Sonora Originale cantata dal cast

GRECIA- Singoli: Gia kapoio logo – Nikos Oikonomopoulos (locali) / God’s plane- Drake (Internazionali)

Album: Spasmena Kommatia Tis Kardias- Antonis Remos

IRLANDA- Singoli:God’s plan- Drake

Album: The greatest showman- Colonna Sonora Originale cantata dal cast

ISLANDA- Singoli: Say Something – Justin Timberlake ft Chris Stapleton

Album: Floni- Floni

ISRAELE: Singoli:Toy – Netta Barzilai

ITALIA-Singoli:Malibu – Vegas Jones

Album:Fatti sentire- Laura Pausini

LETTONIA- Singoli:Friends- Marshmello ft Anne Marie

LITUANIA- Singoli: These Days – Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen

LUSSEMBURGO- Singoli: These Days – Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen

MALTA – Singoli:Friends- Marshmello ft Anne Marie

NORVEGIA- Singoli:These Days – Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen

Album: My dear melancholy – The Weeknd

PAESI BASSI- Singoli:Sofiane- Boef

Album: Lente – Kevin (Ramg)

POLONIA- Singoli: La Louze- Shanguy

Album: To Tu- Keke

PORTOGALLO- Singoli: God’s plane- Drake

Album:Salto- Fernando Daniel

REPUBBLICA CECA- Singoli: Friends – Marshmello & Anne Marie

Album:Ze me – Barbora Polakova

ROMANIA- Singoli:Vals- Smiley

RUSSIA- Singoli: Breathe – Jax Jones ft Ina Wroldsen

SAN MARINO: Una vita in vacanza- Lo stato sociale

SERBIA- Singoli: Bez tebe me nema – Sasa Kovacevic (slavi)/ Breathe – Jax Jones ft Ina Wroldsen (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:Friends- Marshmello ft Anne Marie

SLOVENIA- Singoli: Indigo- Vesna (nazionali)/Crazy -Lost frequencies ft Zonderling (internazionali)

SPAGNA- Singoli: X – Nicky Jam & J Balvin

Album:Geometira del rayo – Manolo Garcia

SVEZIA- Singoli: Hov dansat vidare i livet – Hov 1

Album:My dear melancholy – The Weeknd

SVIZZERA: Singoli:079 – Lo &Leduc

Album:2018: Ceinture noire – Maitre Gims

UCRAINA- Singoli: Na Foni Paryzh- Alyosha

UNGHERIA: Singoli:In my blood – Shawn Mendes

Album: 33.Dalok a testnek, dalok a léleknek- Edda Muvek