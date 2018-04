Dalla Macedonia ecco il pop internazionale di Kanita Suma

E’ senz’altro il nome nuovo della musica balcanica, non foss’altro perchè si sta facendo largo con disinvoltura in tre paesi e perchè utilizza l’inglese come lingua veicolare, cosa non comune per gli artisti di quest’area. La giovanissima Kanita Suma viene da Skopje, Macedonia, ma la popolarità le è arrivata passando per la vicina Albania, dove ha preso parte ad X Factor.

Da allora per lei è un trionfo di articoli, interviste e passaggi in radio, sino ad arrivare alla firma con la più grande etichetta dell’est europeo, la rumena Cat Music, che edita il singolo “They said”, dalle sonorità molto internazionali. Prima ancora, il contratto con la greca Heaven Music, un’altra etichetta di peso.

Una escalation importante, cominciata tre anni fa (“Young & Reckless” la sua cosa migliore) e culminata con “Don’t let me go”, singolo bilingue anglo-albanese che ha riscosso un enorme successo nelle radio nazionali, uscito proprio per la Heaven Music (con diversi remix usciti poi in Romania). Nome da tenere d’occhio, perchè ha le potenzialità per fare benissimo