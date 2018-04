Ultimo giro di blind auditions a The Voice of Italy 5, che chiude le squadre in vista delle blind auditions e avvia i knock out. Per la serie ‘a volte ritornano’, rispunta Angela Semerano, già vincitrice di Castrocaro, già partecipante alla tredicesima edizione di Amici e già vista anche in due film (‘Io che amo solo te’ e ‘La cena di Natale’): si gira Al Bano. Non ce la fa invece Giselle Cotto, cantante italo-australiana, 51 anni, corista per numerosi artisti italiani nei loro concerti oltreoceano. La diciottenne di Piombino Asia Cresci che canta Jessie J con una interpretazioni molto forte ed energica colpisce Cristina Scabbia, unica a girarsi, che si prende quindi la ragazza.

Standing ovation per il giovane Mirco Pio Coniglio, che canta Ermal Meta e fa girare tutti e quattro: sceglie Renga che con lui chiude la squadra. Elvira Martina Romeo, 20 anni, palermitana ha avuto una zia che è stata fra le grandissime della musica italiana: Giuseppina Romeo, in arte Giuni Russo. Per lei però purtroppo non sir gira nessuno.

Alessandra Tummolillo, ha 17 anni ed è figlia d’arte: il padre infatti è stato il chitarrista di Pino Daniele. Ci prova con una versione semiacustica di ‘Royals’ di Lorde ma purtroppo è calante e stecca qua e là: niente da fare per lei. Non convince nemmeno Andrea Lunghi, che stravolte ‘Baby one more time’ di Britney Spears in chiave rock. Si girano tutti invece per la ventenne di Nettuno di origine albanese Deboah Xhako che sceglie poi J AX. Molto sfortunata Marinella Cavolina, che si distingue su ‘Perdere l’amore’ ma i due che avrebbero potuto prenderla, Renga e Al Bano avevano già finito. Stessa cosa per il tenore Pietro Gandetto: ovazione su Bocelli ma rimaneva solo Cristina Scabbia, la sua antitesi musicale.

Entrano anche Annalisa Pernini, il sedicenne Roberto Tornabene, Michele Mirenna,Marco Priotti e Ferdinando Biondi in arte Ferdinando Vega che rilancia un pezzo storico degli anni 90 come ‘Strange world’ di Ke’. Resta fuori Daniele Secci, pesista delle Fiamme Gialle all’esordio con il canto, Roberta Genna, Veronica Caravaggio, Valentina Pinto, Claudia Sciortino e il rock di Sara Altobelli che non convince Cristina Scabbia.

Sotto, le squadre così come sono definite (in rosso le scelte delle settimane precedenti, in neretto i nomi noti)

TEAM J AX: Andrea Tramacere, Beatrice Pezzini, Kimberly Madriaga, Antonio Licari, Angelica Ibba, Angelica Peroni, Riccardo Giacomini, Uramawashi, Rosy Castello, Deborah Xhako, Roberto Tornabene, Ferdinanando Vega.

TEAM CRISTINA SCABBIA: Andrea Butturini, Alessio Parisi, Ylenia Gallone, Elisabetta Eneh, Graziana Campanella, Antonio Marino, Alessandra Machella, Mara Sottocornola, Claudia Innari, Sabrina Rocco, Asia Cresci, Marco Priotti.

TEAM FRANCESCO RENGA: Asia Sagripanti, Mirko Carnevali, Marica Fortugno, Michelangelo Falcone, Antonello Carozza, Virginia Mellino, Laura Ciriaco, Giuseppe Saccà, Daniele Gentile, Alberto Lionetto, Annalisa Pernini, Mirco Pio Coniglio.

TEAM AL BANO: Francesco Bovino, Maryam Tancredi, Aurelio Fierro junior, Virginia Dioletta, Cinzia Carreri, Selenia Stoppa, Simona Marcelli, Raimondo Cataldo, Dalise, Stefania Calandra, Angela Semerano, Michele Mirenna