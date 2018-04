“Noch”, il nuovo singolo della stella del pop russo Nyusha

Ritroviamo una delle artiste che maggiormente ci piacciono, vale a dire la russa Nyusha. A soli 28 anni è ormai una artista consolidata nel proprio paese e se è vero che arriva da un paio di annate non all’altezza della sua carriera è altrettanto vero che gli insuccessi recenti non hanno assolutamente intaccato l’appeal sul pubblico e la sua frequenza agli show tv.

“Noch” appena uscito dovrebbe fare da preludio al terzo album ma nel frattempo sta raccogliendo ottimi consensi a livello radiofonico e su youtube dove è una delle canzoni più suonate, in forte ascesa nelle charts nazionali. Non siamo ai livelli di quella “Chudo” che pur in russo riuscì a sfondare anche oltre-federazione e della quale parlammo ma il pezzo funziona. Va ricordato che attualmente è una delle artiste donne di maggior successo, con più numero 1 in carriera.Vedremo se questo brano riuscirà ad avere altrettanto successo