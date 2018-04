“Billionaire” e l’album “Deeper”: quattro anni dopo riecco Lisa Stansfield

Rieccola, di nuovo. Quattro anni fa ci eravamo interessati a Lisa Stansfield perchè il suo lavoro ‘Seven’ usciva anche in Italia e perchè lei aveva in programma due concerti nel nostro paese. Oggi ne riparliamo perchè “Deeper‘, il nuovo album della grandissima cantautrice britannica uscito lo scorso 6 aprile è davvero niente male, come potete sentire da queste tracce. Sound che è quello consueto, che si ritrova anche nel singolo di lancio ‘Billionaire“.

Ora, per i giovani che non la conoscono, valga dire che si tratta di una artista fra le migliori e più di maggior successo degli anni 80 e 90, con 20 milioni di dischi venduti, dei quali 5 con il solo “Affection“, 12 dischi di platino nel mondo fra il 1989 e il 1993 e una lunga serie di successi commerciali, fra i quali “All around the world” e “This is the right time”, pezzi forti dell’airplay di tutta Europa.

A scrivere con lei i pezzi, come sempre, Ian Devaney, col quale festeggerà a breve i 20 anni di matrimonio. Di recente si è interessata di lei anche ‘Io donna’, il settimanale femminile del Corriere della Sera, con una lunga intervista: “Questo album – dice l’artista al settimanale – mi rende davvero entusiasta: è nato da qualcosa di speciale, da un’attitudine libera che ci ha portati a fare quel che volevamo fare, seguendo l’istinto. È uno di quei dischi che da ragazza avrei ascoltato prima di andare a ballare, per entrare nel mood giusto, per trovare la carica, l’energia positiva“.

A breve, fra l’altro, sarà fra le protagoniste, in Germania, dell’edizione 2018 del Women of the world festival, una rassegna che celebra le conquiste di donne e ragazze, oltre a guardare agli ostacoli che queste devono affrontare in tutto il mondo.