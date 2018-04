“QBA”, dalla Polonia il nuovo singolo di Madox, preludio al nuovo album

A sette anni dal suo debutto col primo album e dopo diversi singoli, torna sulla scena Madox, all’anagrafe Marcin Majewski, cantante e modello polacco noto per la sua androginia. !QBA” è un pezzo bilingue che nelle intenzioni dovrebbe fare da apripista ad un lavoro completo e lo propone su sonorità più elettroniche rispetto a quella “Les roses noires” che due anni fa lo avevano visto protagonista delle charts.

Il singolo prodotto da Adam Joseph, nome che in Polonia è piuttosto celebre per aver lavorato con alcuni artisti di livello e c’è grande attenzione al video, in cui si mostra in varie vesti, dichiaratamente ispirate ad American Horror Story. Lanciato da un talent show, laureato in giornalismo e comunicazione, adesso lancia anche una nuova sfida musicale. E intanto si prepara ad un nuovo cambio di look: girano già le prime foto.