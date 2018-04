“Si me dejas”: Maria Parrado è la nuova teen idol di Spagna

Lei è già una piccola big, nonotante sia nata soltanto nel 2001 e dunque abbia appena 17 anni. Maria Parrado nel 2014 ha vinto la versione spagnola di The Voice Kids e da allora è stata per lei una esclation di successi.

“Si me dejas” segna di fato l’esordio da ‘grande’ come solista con l’album ‘Alas‘, già il terzo della sua carriera, che era stato anticipato da un singolo in coppia col vincitore della versione senior del programma, Antonio Josè, “Un milagro”.

Per lei già una serie di partecipazioni a programmi non solo musicali, diversi premi vinti, anche in America Latina. Sound molto spagnolo, bella faccia, gioventù: le carte in regola per sfondare ci sono tutte.