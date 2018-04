Charts: Marshmello e Anne Marie sono i protagonisti in giro per l’Europa

I nuovi protagonisti delle classifiche sono il dj canadese Marshmello e Anne Marie Nicholson, la cantante e vocalist inglese lanciata dalla collaborazione con i Clean Bandits che mette la sua voce sul singolo ‘Friends’: la canzone sta rapidamente conquistando la vetta in diversi paesi europei.Tengono bene ancora i Rudimental.

ALBANIA:Singoli: Madam- Mozzik

Album:The best off – Mozzik

AUSTRIA: Singoli: Dicke lippen- Katja Krasavice

Album: America- Thìrty seconds to Mars

BELGIO- Singoli:Zoutelande – Blof ft Geike Arnaert (Fiandre)/ La même – Maitre Gims & Vianney (Vallonia)/ Perfect – Ed Sheeran (Germanofono)

Album: The deconstruction- Eels (Fiandre) /Ceinture noire – Maitre Gims (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Together- The Magician

CIPRO – Singoli: IGDAF – Dua Lipa

CROAZIA- Singoli: Nama se nikud ne žuri- Vatra ft Massimo (slavi)/Breathe- Jax Jones ft Ina Wroldsen (internazionali)

Album: Nuspojave – Goran Bare & Majke (slavi)/Moments – Marcus & Martinus (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Sydpa- Bro

Album: ?- XXXTentacion

ESTONIA – Singoli:Friends- Marshmello ft Anne Marie

FINLANDIA- Singoli:Timanttei- Mikael Gabriel

Album: Lohtulauseita- Vesta

FRANCIA- Singoli: Mafiosa- Lartiste ft Caroliina

Album:Ceinture noire – Maitre Gims

GERMANIA –Singoli: Friends- Marshmello ft Anne Marie

Album: 808- Ufo361

GRAN BRETAGNA- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album: The greatest showman- Colonna Sonora Originale cantata dal cast

GRECIA- Singoli: Thelo Na Se Xanado (Mi Gna Greek Version) – Super Sako feat. Panos Kiamos & BO (locali) / Call out my name- The Weeknd (Internazionali)

Album: Panos Kiamos- Panos Kiamos

IRLANDA- Singoli:One kiss – Calvin Harris & Dua Lipa

Album: The greatest showman- Colonna Sonora Originale cantata dal cast

ISLANDA- Singoli: These Days – Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen

Album: My dear melancholy – The Weeknd

ISRAELE: Singoli: Khbres shlkh- Omer Adam

ITALIA-Singoli:X – Nicky Jam & J Balvin

Album:Enemy – Noyz Narcos

LETTONIA- Singoli:Friends- Marshmello ft Anne Marie

LITUANIA- Singoli: Friends- Marshmello ft Anne Marie

LUSSEMBURGO- Singoli: Flames- David Guetta & Sia

MALTA – Singoli:Friends- Marshmello ft Anne Marie

NORVEGIA- Singoli:Flames- David Guetta & Sia

Album: My dear melancholy – The Weeknd

PAESI BASSI- Singoli:Beetje moe – Kevin, Lil Kleine & Chivv

Album: The world can’t wait – Waylon

POLONIA- Singoli: Light me up – Groome ft Lukas Meijer

Album: To Tu- Keke

PORTOGALLO- Singoli: Faz gostoso- Blaya

Album:Madeira- Paus

REPUBBLICA CECA- Singoli: Friends – Marshmello & Anne Marie

Album:Evolve – Imagine Dragons

ROMANIA- Singoli:Mi gna- Maitre Gims ft Super Sako & Hayko

RUSSIA- Singoli: Breathe – Jax Jones ft Ina Wroldsen

SAN MARINO: La prima volta- Negramaro

SERBIA- Singoli: Amgvsq7Audi- Rasta (slavi)/ Say something- Justin Timberlake (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:Call out my name- The Weeknd

SLOVENIA- Singoli: Indigo- Vesna (nazionali)/These Days – Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen (internazionali)

SPAGNA- Singoli:Lo malo- Aitana & Ana Guerra

Album:Geometira del rayo – Manolo Garcia

SVEZIA- Singoli: Hov dansat vidare i livet – Hov 1

Album:Gudarna pa Vasterbron – Hov 1

SVIZZERA: Singoli:079 – Lo &Leduc

Album:KombiNation- Bligg

UCRAINA- Singoli: De bi ya – Seryi Babkin

UNGHERIA: Singoli: 50- Akos

Album: A tökéletesség hibája- Road