Riecco i Milky Chance: “Cocoon” e l’album “Blossom” portano nuovi successi al duo

Torniamo a parlare di un duo che tre anni fa ha fatto ballare mezzo mondo con la loro hit di lancio “Stolen dance’, ovvero Milky Chance. Ne parliamo perchè di recente hanno vinto il premio come miglior band agli ECHO Awards, gli Oscar della musica tedesca. Un riconoscimento che arriva loro dopo dopo un album , “Blossom’, che non è andato di certo come il primo, “Sadnecessary”, ma che è andato comunque molto forte non solo in Germania, ma in diversi altri paesi. Noi fummo i primi a parlare di loro, in tempi non sospetti.

Il singolo “Cocooon” che trovate qui sotto è stato disco di platino (70.000 copie) in Australia, disco d’oro ed è stato suonatissimo in mezza Europa. Chiaramente non siamo sui livelli dell’esordio, con i quasi 4 milioni di copie nel mondo vendute, ma è il segnale che il duo è comunque vivo e pronto ancora a conquistare successi. Molto radiofonico anche il brano che dà il titolo all’album.