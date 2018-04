“Why fall”, il grande ritorno di Emma Morton, la scozzese di Barga

Ritroviamo un’artista che era scomparsa un po’ dai radar dopo la sua partecipazione, tre edizioni fa, ad X Factor, vale a dire Emma Morton, la cantante scozzese residente a Barga, nel lucchese, che sognava un nuovo duetto con Paolo Nutini – altro concittadino d’Albione – e che aveva colpito per il suo stile particolarissimo.

Esce ora “Why fall”, singolo che accompagna “Bitten by the Devil”, il nuovo album, realizzato grazie ai fondi raccolti su Musicraiser, la piattaforma di crowfunding italiana, in uscita l’11 maggio e al quale partecipano in veste di guest star anche Raphael Gualazzi, che ha sposato in pieno il sound della band nel brano “Dirty John”, il contrabbassista Gabriele Evangelista, il Grammy Award statunitense Gene Paul, Antonio Gramentieri e Matteo Buzzanca.

Con lei suonano The Graces, la band formata dal marito Luca Giovacchini e da Piero Perelli. Un disco ed un singolo che le calzano a pennello, una vera e propria esplorazione fra culture musicali partendo dalle tradizioni della sua terra, la Scozia, fino alla sua passione per la musica afroamericana, un viaggio sperimentale dove i mondi contrastanti d’amore e odio, paura e desiderio, oppressione e libertà sono esposti, celebrati e presentati con un sound contaminato che trasuda di sapori jazz, roots, popular e Scottish folk.

Non si tratta, va detto, del suo esordio musicale, perchè oltre all’inedito che presentò in gara ad X Factor, aveva già alcune buone produzioni all’attivo, ma questo è il suo primo vero lavoro dopo la partecipazione al talent show.