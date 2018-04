Download e airplay: salgono in vetta Marshmello e Anne Marie, salto in alto George Ezra

I nuovi padroni delle classifiche sono Marshmello e Anne Marie con il singolo “Friends”, che dominano le vendite. Sul fronte dell’airplay ancora protagonisti i Rudimental, ma l’exploit della settimana è per ‘Paradise’, il nuovo singolo di George Ezra, che sale dalla 37 alla 8 in soli 7 giorni.

I 10 SINGOLI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1. These days – Rudimental ft Jesse Glynne, Macklemore, Dan Caplen (GBR)

2. For you – Liam Payne & Rita Ora (GBR)

3. Say something – Justin Timberlake

4. Friends- Marshmello & Anne Marie

5. Leave a light on – Tom Walker (GER)

6. Echame la culpa – Luis Fonsi & Demi Lovato

7. IGDAF – Dua Lipa (GBR)

8. Paradise- George Ezra (GBR)

9. Perfect – Ed Sheeran (GBR)

10. Crazy- Lost Frequencies feat. Zonderling (BEL)

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ SUONATI

1. These days – Rudimental ft Jesse Glynne, Macklemore, Dan Caplen (GBR)

2. For you – Liam Payne & Rita Ora (GBR)

3. Leave a light on – Tom Walker (GER)

4. IGDAF – Dua Lipa (GBR)

5. Paradise- George Ezra (GBR)

6. Perfect – Ed Sheeran (GBR)

7. Crazy- Lost Frequencies feat. Zonderling (BEL)

8. Breathe – Jax Jones ft Ina Wroldsen (GBR/NOR)

9. The Middle- Zedd, Maren Morris and Grey (GER)

10. Unforgettable – Robin Schulz & Marc Scibilia (GER)

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN EUROPA

1. Friends- Marshmello & Anne Marie

2. God’s plane- Drake

3. These days – Rudimental ft Jesse Glynne, Macklemore, Dan Caplen (GBR)

4. IGDAF – Dua Lipa (GBR)

5. Say something – Justin Timberlake

6. For you – Liam Payne & Rita Ora (GBR)

7. X – Nicky Jam

8. Feel, it still- Portugal The Man

9. The Middle- Zedd, Maren Morris and Grey (GER)

10. Psycho- Post Malone ft Ty Dollar Sign

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ VENDUTI

1. These days – Rudimental ft Jesse Glynne, Macklemore, Dan Caplen (GBR)

2. IGDAF – Dua Lipa (GBR)

3. For you – Liam Payne & Rita Ora (GBR)

4. The Middle- Zedd, Maren Morris and Grey (GER)

5. One kiss- Calvin Harris f Dua Lipa (GBR)

6. Leave a light on – Tom Walker (GBR)

7. Perfect – Ed Sheeran (GBR)

8. Like I do- David Guetta, Martin Garrix & Brooks (FRA/NED)

10.Breathe – Jax Jones ft Ina Wroldsen (GBR/NOR)