“Prihaja maj”, nuovo singolo per la cantautrice slovena Neisha

Torniamo ad occuparci di un’artista che ci piace tantissimo, per il suo modo assai particolare di porgere il pop e per il coraggio di farlo in lingua nazionale, che nel suo caso è lo sloveno. Neisha esce con “Prihaja maj”, nuovo estratto dall’album “Vrhovi‘ ed è un piacere per le orecchie ascoltare le sue delicate armonie di pianista pop.

Di lei avevamo già parlato tempo fa e torniamo a farlo con merito. Dal 2005, quando fu incoronata regina delle charts col suo album d’esordio la sua è una carriera ormai solida, che l’ha resa un nome importante del pop nazionale: sette album di successo, collaborazioni importanti e soprattutto una costante presenza nelle radio. Sarebbe una bella scelta eurovisiva per il futuro, se solo accettasse di mettersi in gioco.