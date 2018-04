“One in a million”, il nuovo singolo della maltese Ira Losco

Torna sulle scene una delle artiste più apprezzate dell’area mediterranea, Ira Losco. La bellissima maltese, 38 anni, dopo la partecipazione all’Eurovision 2016 e la maternità è tornata in piena attività ed esce in questo periodo con un singolo interessante, dal titolo “One in a million”, che la ripropone in versione power ballad, in tutta la sua sensualità. Un pezzo interessante, fresco e radiofonico.

A quattro anni dal suo ultimo album, Ira Losco si prepara nuovamente a dare l’assalto alle classifiche nazionali delle quali è protagonista costante, come anche dell’airplay. In carriera per lei diverse collaborazioni importanti, fra cui anche quella con il nostro Gigi D’Alessio. Attualmente detiene, insieme a Chiara Siracusa (2005), il miglior risultato maltese ad Eurovision, che lei aveva ottenuto in occasione della prima partecipazione, nel 2002.