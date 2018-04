Charts: Calvin Harris e Dua Lipa in vetta, tiene ancora Marshmello

Trionfo della musica EDM nelle classifiche europee, con il dj inglese Calvin Harris, che accompagnato in voce da Dua Lipa porta al comando “One Kiss”, il nuovo singolo. Resiste ancora in alcuni paesi Marshmello, nel suo singolo che vede la partecipazione di Anne Marie Nicholson, ma nella settimana della scomparsa di Avicii, lo svedese si riaffaccia postumo.

ALBANIA:Singoli: Madam- Mozzik

Album:Arigato- Ardjan Bujupi

AUSTRIA: Singoli: Friends- Marshmello ft Anne Marie

Album: 808- Ufo361

BELGIO- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa(Fiandre)/ La même – Maitre Gims & Vianney (Vallonia)/ Perfect – Ed Sheeran (Germanofono)

Album: Levenslied- Frans Bauer (Fiandre) /Ceinture noire – Maitre Gims (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Together- The Magician

CIPRO – Singoli: IGDAF – Dua Lipa

CROAZIA- Singoli: Nama se nikud ne žuri- Vatra ft Massimo (slavi)/Breathe- Jax Jones ft Ina Wroldsen (internazionali)

Album: Nuspojave – Goran Bare & Majke (slavi)/Moments – Marcus & Martinus (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Sydpa- Bro

Album: ?- XXXTentacion

ESTONIA – Singoli:Friends- Marshmello ft Anne Marie

FINLANDIA- Singoli:Timanttei- Mikael Gabriel

Album: Kuka Näkee Sut- Juha Tapio

FRANCIA- Singoli: Mafiosa- Lartiste ft Caroliina

Album:Ceinture noire – Maitre Gims

GERMANIA –Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album: 44/876 – Sting & Shaggy

GRAN BRETAGNA- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album: The greatest showman- Colonna Sonora Originale cantata dal cast

GRECIA- Singoli: Thelo Na Se Xanado (Mi Gna Greek Version) – Super Sako feat. Panos Kiamos & BO (locali) / Call out my name- The Weeknd (Internazionali)

Album: Panos Kiamos- Panos Kiamos

IRLANDA- Singoli:No tears left to cry – Ariana Grande

Album: Kod – J Cole

ISLANDA- Singoli: These Days – Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen

Album: Afsakið hlé- JóiPé & Króli

ISRAELE: Singoli: Toy – Netta Barzilai

ITALIA-Singoli:Tesla- Capoplaza ft Sfera Ebbasta & Drefgold

Album:Davide- Gemitaiz

LETTONIA- Singoli:Friends- Marshmello ft Anne Marie

LITUANIA- Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

LUSSEMBURGO- Singoli: Flames- David Guetta & Sia

MALTA – Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

NORVEGIA- Singoli:No tears left to cry – Ariana Grande

Album: True – Avicii

PAESI BASSI- Singoli:Hey Mejsie- Esko, Joysilvio &Hansie

Album: Beats by Esko- Esko

POLONIA- Singoli: Light me up – Groome ft Lukas Meijer

Album: Soma 0.5 mg- Taconafide

PORTOGALLO- Singoli: Faz gostoso- Blaya

Album:Madeira- Paus

REPUBBLICA CECA- Singoli: Friends – Marshmello & Anne Marie

Album:Evolve – Imagine Dragons

ROMANIA- Singoli:Mi gna- Maitre Gims ft Super Sako & Hayko

RUSSIA- Singoli: Drunk Groover- Maruv & Boosin

SAN MARINO: Le canzoni-Jovanotti

SERBIA- Singoli: Amgvsq7Audi- Rasta (slavi)/ Say something- Justin Timberlake (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:Friends – Marshmello & Anne Marie

SLOVENIA- Singoli: Hvala nè-Lea Sirk (nazionali)/On the loose – Niall Horan (internazionali)

SPAGNA- Singoli:Lo malo- Aitana & Ana Guerra

Album:Geometria del rayo – Manolo Garcia

SVEZIA- Singoli: Without you – Avicii ft Sandro Cavazza

Album:Avicii 01- Avicii

SVIZZERA: Singoli:079 – Lo &Leduc

Album:KombiNation- Bligg

UCRAINA- Singoli: TDME – Antylla

UNGHERIA: Singoli: Perfect- Ed Sheeran

Album: Örökfekete-Kalapacs