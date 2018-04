Verso l’Eurovision Song Contest 2018: le versioni ‘alternative’ di 10 brani in concorso

Ci avviciniamo all’Eurovision Song Contest 2018 che partirà martedì 8 maggio e lo facciamo con una serie di post tematici. Il primo vi propone 10 dei 43 brani in gara in versioni decisamente alternative, alcune delle quali effettivamente incise ed in commercio altre invece realizzate soltanto per l’evento. A cantare sono gli stessi interpreti originali. Il risultato nella maggior parte dei casi è buono, ma se avete pazienza di arrivare alla fine, beh troverete anche le eccezioni. Allacciate le cinture e buon ascolto! All Aboard!

1 – SERBIA – New children, versione in inglese e reggae di Nova Deca di Sanja Ilic & Balkanika

La versione originale di questo pezzo, tipicamente balcanica, diventa un esercizio reggae, con un testo importante – che rispecchia il senso di quello originale – scritto da Luke Black, emergente cantante pop serbo.

2- UNGHERIA – Summer Gone, versione inglese di Viszlàt nyàr degli AWS

La band metal che sta conquistando le classifiche magiare e che si prepara ad affrontare il palco di Lisbona sceglie proporre anche una versione inglesedel brano che però resta fedele all’originale, senza alcun cambio nell’arrangiamento.

3- FRANCIA – “Mercy” dei Madame Monsieur in doppia versione, spagnolo e inglese.

Il duo si sta dando molto da fare, anche visto l’hype che c’è dietro alla loro canzone, che è fra le favorite per la vittoria. In questi giorni, negli eventi pre-eurovisivi, ne abbiamo sentito più volte anche la versione inglese, ma oltre a vari remix è uscita anche quella in spagnolo, dove a dire il vero il testo è a tratti forzato per la metrica.

4- CROAZIA – “Crazy” di Franka in versione jazz e acustica

Franka Batelic è una delle artiste in concorso con la formazione e la carriera più solide e in questa versione si sente. Mette in scena infatti una versione jazz ed in chiave acustica del suo pezzo, conferendogli decisamente un’aura particolare.

5- SPAGNA – Your song, versione inglese di Tù cancion di Alfred y Amaya

I fidanzati spagnoli l’avevano in qualche modo già accennata negli eventi pre eurovisivi ed ora ecco che esce ufficialmente la versione in inglese della loro delicata ballata d’amore. Meno affascinante, come spesso succede per le cover in inglese.

6- FINLANDIA – Monsters di Saara Aalto in 34 lingue

Chiaramente si tratta di una versione assolutamente impubblicabile – non a caso troviamo un live – ma è senz’altro curioso l’esercizio di stile della cantante finlandese che riunisce 34 lingue nella stessa canzone: c’è anche l’italiano. Se non lo riconoscete, andate nel video e c’è la lista completa. La versione eurovisiva, tutta in inglese, è invece qui.

7 – DANIMARCA – Versione acustica di “Higher ground” di Rasmussen

Sicuramente meno epica rispetto alla versione originale, ma anche questa trasposizione acustica della canzone di pace ispirata alla figura di Magnus Erlendsson, il nobile diventato santo, si fa ascoltare con grande piacere.

8 – SVIZZERA – “Stones” degli ZIBBZ in sette generi diversi

L’esercizio di stile dei fratelli svizzeri è invece quello di proporre la loro ottima power ballad in sette differenti generi musicali nel tempo di una stessa canzone (anzi, meno). Attenzione, ascoltate fino alla fine perchè l’ultima versione è incredibile. Siamo un po’ sul modello del brano macedone, con la differenza che questa versione non è in gara….

9- BIELORUSSIA – “Navsegda”, versione russa di Forever di Alekseev

L’esecuzione di questa canzone in lingua bielorussa fuori tempo massimo ha fatto rischiare al cantante ucraino la squalifica prima della selezione, che poi ha vinto con la versione inglese, che è quella ufficiale. Ora è uscita la versione russa, che sta andando anche bene da quelle parti.

10- ESTONIA – Versione dance di ‘La forza’ di Elina Netsayeva

Per la serie ‘facciamoci del male’, non bastasse l’atroce versione ufficiale in italiano del suo imbarazzante operatic pop, la soprano estone si cimenta in questa versione che l’operatic pop lo mescola addirittura con la dance. Ne esce un prodotto che nemmeno nelle B side degli anni 80.