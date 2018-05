On line la guida all’Eurovision Song Contest 2018 a cura di Eurofestival News

Dal 2012 è ormai un appuntamento fisso! La guida all’Eurovision Song Contest 2018, realizzata dal nostro sito partner Eurofestival News: notizie, cifre, curiosità sull’evento e le schede riguardanti tutti i paesi in concorso. Un vero e proprio vademecum per l’appassionato, ma anche per il neofita, che potrà così avvicinarsi giorno per giorno alla rassegna attraverso la prima e più completa (diffidate delle imitazioni!) guida all’evento.

La guida è disponibile sia in versione PDF scaricabile, che in versione sfogliatore, che in e-book, tutto rigorosamente gratis, come ogni anno.La versione ebook sarà disponibile fra pochissimi giorni in quanto è stata aggiornata con il nuovo logo del sito, presentato in questi ultimi giorni.

Scarica la guida GRATIS a questo link

Come avviene dal nostro ritorno in gara, la Guida all’Eurovision prodotta dalla nostra redazione viene ormai utilizzata da tutti i commentatori Rai che si sono susseguiti negli anni, così come da quelli di San Marino RTV. E sarà consegnata come sempre anche ai giurati italiani.

La Guida all’Eurovision Song Contest 2018 in versione PDF e in versione “sfogliabile” è aggiornata al 20 aprile 2018. Tutte le novità successive a questa data, possono essere consultate online su Eurofestival News.