Charts: dietro a Calvin Harris ft Dua Lipa si affaccia Ariana Grande

Calvin Harris e Dua Lipa continuano a dominare le classifiche europee con il singolo “One kiss” dove l’artista di origine kosovara mette la voce sui beat del dj, ma sale in questa settimana anche “No tears lft to cry”, il nuovo singolo di Ariana Grande.

ALBANIA:Singoli: Madam- Mozzik

Album:Energijko- Gijko

AUSTRIA: Singoli: 04-05-2018-Raf Camora

Album: Laut und — Marc Pircher

BELGIO- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa(Fiandre)/ La même – Maitre Gims & Vianney (Vallonia)/ Perfect – Ed Sheeran (Germanofono)

Album: 10 Jaar- Lindsay (Fiandre) /Ceinture noire – Maitre Gims (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Together- The Magician

CIPRO – Singoli: IGDAF – Dua Lipa

CROAZIA- Singoli: Nama se nikud ne žuri- Vatra ft Massimo (slavi)/Breathe- Jax Jones ft Ina Wroldsen (internazionali)

Album: Nuspojave – Goran Bare & Majke (slavi)/Moments – Marcus & Martinus (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Sydpa- Bro

Album: Ultra- Sivas

ESTONIA – Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

FINLANDIA- Singoli:Kevat – Adi L Hasla ft Pihlaja

Album: Kuka Näkee Sut- Juha Tapio

FRANCIA- Singoli: Mafiosa- Lartiste ft Caroliina

Album:Ceinture noire – Maitre Gims

GERMANIA –Singoli: Neymar – Capital Bra feat. Ufo361

Album: Helene Fischer – Helene Fischer

GRAN BRETAGNA- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album: Beerbongs & Bentleys – Post Malone

GRECIA- Singoli: Thelo Na Se Xanado (Mi Gna Greek Version) – Super Sako feat. Panos Kiamos & BO (locali) / No tears left to cry- Ariana Grande (Internazionali)

Album: Kai o eros theos einai- Notis Sfakianakis

IRLANDA- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album: Beerbongs & Bentleys – Post Malone

ISLANDA- Singoli: Six next to me – Foster the people

Album: Afsakið hlé- JóiPé & Króli

ISRAELE: Singoli: Khbres shlkh – Omer Adam

ITALIA-Singoli:Tesla- Capoplaza ft Sfera Ebbasta & Drefgold

Album:Davide- Gemitaiz

LETTONIA- Singoli:Friends- Marshmello ft Anne Marie

LITUANIA- Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

LUSSEMBURGO- Singoli: Flames- David Guetta & Sia

MALTA – Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

NORVEGIA- Singoli:Better now – Post Malone

Album: Beerbongs & Bentleys – Post Malone

PAESI BASSI- Singoli:Hey Mejsie- Esko, Joysilvio &Hansie

Album: Beerbongs & Bentleys – Post Malone

POLONIA- Singoli: Light me up – Groome ft Lukas Meijer

Album: Soma 0.5 mg- Taconafide

PORTOGALLO- Singoli: Faz gostoso- Blaya

Album:Madeira- Paus

REPUBBLICA CECA- Singoli: No tears left to cry – Ariana Grande

Album: Restart- Rest

ROMANIA- Singoli:Mi gna- Maitre Gims ft Super Sako & Hayko

RUSSIA- Singoli: Friends- Marshmello ft Anne Marie (Bourgeous rmx)

SAN MARINO: Le canzoni-Jovanotti

SERBIA- Singoli: Lete pare – MC Stojan (slavi)/ Say something- Justin Timberlake (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:No tears left to cry – Ariana Grande

SLOVENIA- Singoli: Hvala nè-Lea Sirk (nazionali)/One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa (internazionali)

SPAGNA- Singoli:Lo malo- Aitana & Ana Guerra

Album:Rock and roll attitude – Loquillo

SVEZIA- Singoli: Without you – Avicii ft Sandro Cavazza

Album:Beerbongs & Bentleys – Post Malone

SVIZZERA: Singoli:079 – Lo &Leduc

Album:Kaspar Melchior Balthasar- Dezmond Dez, Tommy Vercetti & CBN

UCRAINA- Singoli: TDME – Antylla

UNGHERIA: Singoli:No tears left to cry- Ariana Grande

Album: A tökéletesség hibája- Road