Eurovision Song Contest 2018, le pagelle ai brani della seconda semifinale

01 Norvegia- Alexander Rybak- That’s how write a song. Rybak deve essere stato a lungo assente alla masterclass: no, non è così che si scrive una canzone. LA DOMANDA E’: PERCHE’? VOTO NC

02 Romania- The Humans- Goodbye. Sono in difficoltà, forse per la prima volta, nel dare un giudizio. Perchè la canzone, coi suoi echi anni 90, in sè mi piace e perchè Cristina Caramarcu, la frontwoman della band, ha il cuore in Italia. Ma in tutta onestà va detto che è forse il pezzo più debole portato in gara dalla Romania negli ultimi 15 anni. Basteranno i connazionali in giro per il mondo per garantire loro l’accesso alla finale? LIQUIDA VOTO 6

03 Serbia – Sanja Ilic & Balkanica- Nova Deca. Le produzioni balcaniche hanno sempre la loro nicchia di estimatori all’Eurovision e io personalmente sono tra questi. Tuttavia l’impatto di questo pezzo è assai minore. Sanja Ilic, fra l’altro non sarà sul palco, rimpiazzato da una corista. STRADA IN SALITA VOTO 6

04 San Marino- Jessika ft Jenifer Brening- Who we are. L’idea di mettere quattro robottini a ballare al fianco delle due cantanti sembra fungere da boost per un brano che lo zoccolo duro dei fan ha piazzato – secondo me in maniera ingenerosa – in fondo a tutto sin dall’inizio. Come sempre, da parte mia nessun voto, solo sostegno. FORZA RAGAZZE

05 Danimarca- Rasmussen- Higher ground. Dopo anni di canzoni all’acqua di rose, stavolta la Danimarca sceglie un’atmosfera da musical e una saga vichinga che sfocia in una vicenda religiosa. Ancora una volta un pezzo lontano dal mainstream, ma almeno stavolta l’operazione ha un senso e Rasmussen, che proprio sui palchi teatrali si è formato, trova la chiave giusta. EPICO QUANTO BASTA VOTO 7.5

06 Russia- Yulia Samoylova- I won’t break. Mi limito a giudicare la canzone e la performance, lasciando da parte tutto il resto. La canzone è appena sufficiente e leì canta parecchio male. Nonostante questo, è pur sempre la Russia e potrebbe farcela. MEDIOCRITA’. VOTO 5

07 Moldavia- DoReDos – My lucky day. Kirkorov non butta i soldi su una operazione per uscire al primo turno. Le prove hanno evidenziato una intesa perfetta e una notevole attitudine ai palchi. Il pezzo è un divertissement dal sapore folk che in fondo non si discosta molto da alcune cose portate in concorso dal moldavi. Il pubblico eurovisivo dissente, secondo me a torto. SCANZONATI. VOTO 7

08 Paesi Bassi- Waylon- Outlaw in’em. Waylon fa sè stesso e anche nella sua seconda partecipazione eurovisiva non si snatura. Tre minuti di Nashville a Lisbona. Come già Tom Dice nel 2010, sarà sul palco con la sua chitarra, che però sarà registrata sulla base. Il che rende tutto un pò inutile. La produzione comunque è di qualità. VOTO 7.5

09. Australia. Jessica Mauboy- We got love. Potente, diretta. L’unico vero pezzo radiofonico e allo stesso tempo tipicamente eurovisivo. L’Australia continua a fare progressi e prima o poi porterà a casa il trofeo. Intanto quest’anno proverà a giocare di nuovo per il podio. Che se confermerà di aver perfezionato l’intonazione, non è per niente un miraggio. SHE’ S GOT THE POWER. VOTO 9

10. Georgia- Iriao- For you. Il primo pezzo in georgiano della storia del concorso meriterebbe il passaggio del turno, non foss’altro per l’atmosfera e per la precisione nella performance di questa rodata ensemble. Ma forse è ancora troppo alternativo. Cammino assai impervio. UNDERRATED. VOTO 7.5

11. Polonia- Gromee ft Lukas Meijer – Light me up. Del sano EDM, ogni tanto ci vuole, che diamine! Non ha la potenza del pezzo norvegese dell’anno scorso anche se lo schema è riprodotto abbastanza fedelmente, ma è l’unico brano di questo genere in gara e Lukas Meijer canta molto bene. Arriverà a sabato sera senza soffrire troppo. La top 10 è più complicata, ma questa è un’altra storia. CLAP YA HANDS. VOTO 8

12 Malta- Christabelle- Taboo. Niente che resti impresso nella testa, è tutto assolutamente generico. Ma lei canta bene, si muove bene e tutta l’operazione che le è stata costruita attorno funziona. L’isola si prepara a tornare in finale e non è detto che a sorpresa, faccia meglio del previsto. TENETELA D’OCCHIO. VOTO 7

13. Ungheria- AWS- Vyszlàt nyar. Alla vigilia venivano dati per spacciati: un metal in ungherese, figuratevi! E invece alle prove oltre ad una grinta ed una energia che hanno colpito tutti, sfoderano uno staging impressionante e spettacolare. Tanti effetti speciali, ma non servono a sovrastare il pezzo bensì ad accompagnarlo ed a donargli ulteriore boost. Dodici anni dopo i Lordi, hai visto mai. METALLO BOLLENTE. VOTO 7.5

14. Lettonia- Laura Rizzotto- Funny Girl. Atmosfere da film, lei canta molto bene ed è sensualissima. Il pezzo non è esattamente immediato, ma la Rizzotto è magnetica ed ha anche la fortuna di essere in una semifinale decisamente più gestibile. BOND GIRL. VOTO 8

15. Svezia- Benjamin Ingrosso- Dance you off. Tutto studiato benissimo televisivamente parlando, lui è una macchina. Il pezzo è uno dei peggiori portati dalla Svezia negli ultimi 10 anni eppure guardando la performance nel suo complesso la sensazione è quella di un’operazione che porterà di nuovo la Svezia nelle zone di testa, peraltro senza meritarlo affatto. CLICHE’ VOTO 6.5

16. Montenegro- Vanja Radovanovic- Inje. Lui canta bene e le melodie balcaniche creano sempre un’atmosfera. Ma il pezzo è infinitamente inferiore a quelli in lingua nazionale che avevano dato la qualificazione al suo paese. SPACCIATO VOTO 5.5

17. Slovenia- Lea Sirk – Hvala nè. Il premio va al coraggio di aver fatto vincere il biglietto per Lisbona ad un pezzo fresco e moderno. Il pubblico eurovisivo medio, abituato ad uno schema più lineare, l’ha data per spacciata ma le prove confermano un’esibizione molto forte ed energica, sia live che a livello televisivo. Onestamente il passaggio del turno farebbe bene sia al concorso che ad un paese in cerca di rilancio. MESTIERE. VOTO 8.5

18.Ucraina- Melovin- Under the ladder. La sua bravura come performer doppia la canzone e questo in parte bilancia il giudizio. E’un ottimo pianista, ma purtroppo come tutti, le basi sono registrate e dunque il pianoforte è solo di scena. Non sono certo che passi il turno, sarebbe la prima volta. COMPITINO. VOTO 6.