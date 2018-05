Ore 21: prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2018. Ecco come seguirlo

Pronti, via. La Altice Arena di Lisbona è pronta ad ospitare la diretta della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2018. Ieri sera si è svolto lo show che è stato trasmesso a circuito chiuso per le giurie nazionali che hanno votato, ovvero quelle dei 19 paesi in gara più Spagna, Portogallo e Regno Unito. Stasera niente televoto quindi per l’Italia, che comunque potrà seguire lo show in diretta su Rai 4 (ore 21, commento Carolina Di Domenico e Saverio Raimondo), oppure su San Marino RTV (ore 21, commento Lia Fiorio e Gigi Restivo), oppure, per chi è nelle zone di confine con la Svizzera o in Alto Adige, anche su RSI La 2 (ore 21, commento Clarissa Tami). Chi desiderasse seguire lo show senza alcun commento, come cioè viene trasmesso in arena, può andare sul canale youtube della manifestazione.

Dieci i paesi che passeranno il turno, attraverso una votazione che vede per il 50% le giurie (che come detto, hanno votato ieri) e per l’altro 50% il televoto in diretta. Lo show di ieri sera identico come sempre alla diretta, pubblico compreso è stato anche registrato e come le altre due esibizioni per le giurie, sarà usato come backup televisivo in caso di problemi nel segnale in diretta.

Leggi come è andata nella Jury semifinal nel commento live degli inviati di Eurofestival News

Le nostre pagelle alle canzoni della prima semifinale

Di seguito potete vedere le canzoni in ordine di uscita.

Nazione Cantante Canzone Lingua 01 Azerbaigian Aisel X My heart Inglese 02 Islanda Ari Olafsson Our choice Inglese 03 Albania Eugent Bushpepa Mall Albanese 04 Belgio Sennek A matter of time Inglese 05 Repubblica Ceca Mikolas Josef Lie to me Inglese 06 Lituania Ieva Zasimauskaité When we’re old Inglese 07 Israele Netta Toy Inglese 08 Bielorussia Alekseev Forever Inglese 09 Estonia Elina Netsayeva La forza Italiano 10 Bulgaria Equinox Bones Inglese Seconda metà serata 11 Macedonia Eye Cue Lost and found Inglese 12 Croazia Franka Crazy Inglese 13 Austria Cesàr Sampson Nobody but you Inglese 14 Grecia Yianna Terzi Oneiro Mou Greco 15 Finlandia Saara Aalto Monsters Inglese 16 Armenia Sevak Khanagyan Qami Armeno 17 Svizzera Zibbz Stones Inglese 18 Irlanda Ryan O’Shaughnessy Together Inglese 19 Cipro Eleni Foureira Fuego Inglese

Per quelli di voi che volessero avvicinarsi all’evento il nostro consiglio è quello di scaricare la guida all’Eurovision Song Contest 2018 realizzata dal nostro sito partner Eurofestival News con tutte le notizie e le curiosità sull’evento e le schede di tutti i partecipanti