Eurovision Song Contest 2018, seconda semifinale: out San Marino, ecco chi passa

Clamorose sorprese anche nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2018. Cadono per la prima volta due paesi sin qui sempre finalisti, Russia e Romania, mentre si qualifica, completamente fuori pronostico la Serbia.

Non ce l’hanno fatta nemmeno Jessika ft Jenifer Brening, le due alfiere di San Marino che con i loro robottini e la canzone ‘Who we are’ hanno puntato sul coinvolgimento del pubblico (“le dimensioni non sono importanti, a volte”) diceva uno dei cartelli alzati dai robottini, ma non sono riuscite a ripetere l’impresa di Valentina Monetta nel 2014.

Una semifinale funestata da grossi problemi nel televoto italiano, che ha messo fuori gioco le utenze di Wind, 3 e Poste Mobile, riducendo dunque il numero – presumibimente già non altissimo, visto che si trattava di una semifinale di televoti.

Ecco di seguito le dieci qualificate: