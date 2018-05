Stasera seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2018: vota l’Italia, scende in campo San Marino

Dopo gli esiti della prima semifinale, nella quale non sono mancate le sorprese, stasera dalla Altice Arena di Lisbona va in scena la diretta della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2018. Come già in occasione della prima semifinale era successo lunedì, ieri sera si è svolto lo show che è stato trasmesso a circuito chiuso per le giurie nazionali che hanno votato, ovvero quelle dei 19 paesi in gara più Italia, Francia e Germania.

Stasera dunque entra in scena il televoto italiano. Lo show andrà in onda in diretta su Rai 4 (ore 21, commento Carolina Di Domenico e Saverio Raimondo), oppure su San Marino RTV (ore 21, commento Lia Fiorio e Gigi Restivo). Chi desiderasse seguire lo show senza alcun commento, come cioè viene trasmesso in arena, può andare sul canale youtube della manifestazione.

Dieci i paesi che passeranno il turno, attraverso una votazione che vede per il 50% le giurie (che come detto, hanno votato ieri) e per l’altro 50% il televoto in diretta. Lo show di ieri sera identico come sempre alla diretta, pubblico compreso è stato anche registrato e come le altre due esibizioni per le giurie, sarà usato come backup televisivo in caso di problemi nel segnale in diretta.

In questa stessa semifinale c’è anche San Marino, che presenta in gara “Who we are” del duo formato dalla maltese Jessika e dalla tedesca Jenifer Brening, che hanno vinto la selezione organizzata per la prima volta dalla tv del Titano. Voterà anche San Marino, solo con la giuria mentre la parte del televoto, obbligatoria, a cui San Marino non può adempiere vista la coincidenza di prefissi con l’Italia e le poche utenze della compagnia autoctona, sarà ‘neutralizzato’ che mescolerà cinque paesi fra quelli in gara stasera, con più attenzione al ‘mood’ musicale sammarinese.

Ovviamente e come sempre, da parte nostra, tutto il tifo possibile per le due ragazze e per i loro robottini danzanti che tanto stanno facendo impazzire i fan eurovisivi. VOTATE 04. Di seguito, trovate l’ordine di uscita dei brani

Nazione Cantante Canzone Lingua 01 Norvegia Alexander Rybak That’s how you write a song Inglese 02 Romania The Humans Goodbye Inglese 03 Serbia Sanja Ilic & Balkanika Nova deca Serbo 04 San Marino Jessika ft Jenifer Brening Who we are Inglese 05 Danimarca Rasmussen Higher ground Inglese 06 Russia Yulia Samoylova I won’t break Inglese 07 Moldavia DoReDos My lucky day Inglese 08 Paesi Bassi Waylon Outlaw in’em Inglese 09 Australia Jessica Mauboy We got love Inglese Seconda metà serata 10 Georgia Iriao For you Georgiano 11 Polonia Groome ft Lukas Meijer Light me up Inglese 12 Malta Christabelle Taboo Inglese 13 Ungheria AWS Vyszlàt nyar Ungherese 14 Lettonia Laura Rizzotto Funny girl Inglese 15 Svezia Benjamin Ingrosso Dance you off Inglese 16 Montenegro Vanja Radovanovic Inje Montenegrino 17 Slovenia Lea Sirk Hvala, né! Sloveno, Potoghese 18 Ucraina Melovin Under the ladder Inglese

