Ore 20.35, finale dell’Eurovision Song Contest 2018: tifiamo Ermal Meta e Fabrizio Moro

Tutto pronto stasera per la finale dell’Eurovision Song Contest 2018. Sarà sfida a tre fra Israele, Francia e Cipro? Lo scopriremo presto. Intanto, in questa lotta, magari per un posto in top 10 proveranno ad inserirsi Ermal Meta e Fabrizio Moro, che stasera avranno l’onore di chiudere le esibizioni, con la loro “Non mi avete fatto niente”, proprio a ridosso dell’apertura del televoto.

L’evento sarà trasmesso in diretta dalla Altice Arena di Lisbona alle ore 20.35, anteprima compresa, con diretta su Rai 1 e commento di Federico Russo e Serena Rossi. In alternativa, potete seguirlo dalle 21 su San Marino RTV, canale 520 di Sky e canale 73 in Emilia Romagna, Marche e parte del veneto sul DTT, commento di Lia Fiorio e Gigi Restivo oppure su RSI La 1, tv svizzera, con commento di Clarissa Tami, nelle zone di confine e in Alto Adige tramite il servizio RAS. Chi preferisce la radio, può invece sintonizzarsi su Radio 2, commento di Carolina Di Domenico e Ema Stockolma.

Ieri sera come sempre si è svolta la finale per le giurie, trasmessa a circuito chiuso per le 43 giurie nazionali e per la stampa: uno show identico in tutto e per tutto a quello di stasera, pubblico e costumi compresi, che è stato registrato e servirà da backup per lo switch televisivo in caso di problemi nel segnale della diretta. Le giurie hanno votato ieri sera e il loro voto vale per il 50%, con l’altra metà lasciata in mano al televoto di stasera (per San Marino, come già detto, questa operazione è invece ‘simulata’ su un campione di paesi, vista la coincidenza di utenze con l’Italia).

Ricordiamo che dall’Italia non si può votare in alcun modo per Ermal Meta e Fabrizio Moro: nè con schede italiane, nè con schede straniere, nè con la App del sito Eurovision.tv, dato che questa converte i voti in SMS. Se invece avete amici o parenti all’estero – con SIM telefonica straniera (del paese in cui vivono) – potete cercare di convincerli a votare per i rappresentanti italiani

Di seguito i codici delle 26 canzoni in gara questa sera: