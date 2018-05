Eurovision Song Contest 2018, trionfa Israele con ‘Toy’ di Netta, Italia quinta in rimonta

Vent’anni dopo Dana International, l’Eurovision Song Contest si avvia ad avere una nuova ‘Diva’, anche questa fuori dagli schemi. L’israeliana Netta Barzilai con il brano ‘Toy‘ riporta in trofeo in Israele. Una avvincente sfida prima a quattro, con Svezia, Austria e Cipro e poi un trionfo al televoto hanno premiato la venticinquenne ex militare ed ex maestra d’asilo che con il suo brano ironico – ma non troppo – sulle donne ‘usate’ dagli uomini come oggetto ha conquistato tutti.

Secondo posto per l’altra grande favorita, Eleni Foureira, in rappresentanza di Cipro, la cui canzone ‘Fuego‘ conclude con 432 punti; terzo posto per Cesar Sampson (Austria) con ‘Nobody but you’ a 430 punti. Grande risultato per l’Italia: Ermal Meta e Fabrizio Moro concludono al quinto posto: con una grandissima rimonta a quota 308 punti, dietro alla Germania: Michael Schulte riporta in alto il suo paese con la delicata ballata dedicata al padre scomparso ‘You left me walk alone‘.

Le giure non avevano premiato i portacolori italiani, che avevano raccolto appena 59 punti, ma alla fine il televoto ha completamente stravolto la classifica: terzo paese più votato l’Italia, dietro ad Israele e Cipro, con la Svezia, che aveva chiuso al secondo posto il voto delle giurie dietro l’Austria, fortemente penalizzato. Appena dignitoso il piazzamento della Francia, tredicesima, anch’essa punita dal televoto: la sensazione è che così come il pubblico abbia voluto premiare un tema forte, declinato però in maniera spensierata come quello cantato da Netta, sulla questione migranti la divisione sia ancora forte.

Detto della rinascita della Germania, le altre due big vanno molto male: il Regno Unito, la cui esibizione è stata funestata da un’invasore che ha tolto per qualche secondo il microfono a SuRie (l’artista ha poi rifiutato la possibilità di ricantare), paga la scelta dell’ennesimo pezzo debolissimo, mentre la Spagna ha avuto il favore delle giurie ma non quello del pubblico, che ha poco gradito la zuccherosa ballata d’amore di Amaya e Alfred.

Si tratta della quarta vittoria per Israele: aveva vinto nel 1978 con A-ba-Ni-Bi di Izhar Cohen & Alphabeta, l’anno successivo con Hallelujah di Gali Atari & Milk and Honey e nel 1998, con Diva di Dana International.

Nelle uniche due occasioni in cui ha ospitato, è stata Gerusalemme la sede della rassegna, mentre nel 1980 benchè vincitrice l’anno prima, non vi prese nemmeno parte per la coincidenza con una festa nazionale. Per la prima volta vince una tv, quella israeliana, appena nata e ancora non ufficialmente socia della EBU, che ha partecipato in deroga grazie ad un gentlemen agreement con la EBU in attesa di regolarizzare l’iscrizione. Sotto, la classifica finale.