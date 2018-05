“Ritmo tribale”: a cinque anni di distanza il ritorno in pista delle Lollipop

Di recente le avevamo viste tornare in corsa – senza troppa fortuna – nella seconda edizione di The winner is – dove la nuova formazione a tre (senza Roberta Ruiu) aveva ufficialmente debuttato. Ora, a cinque anni di distanza da ‘Ciao (Reloaded)’, griffato Fargetta, le Lollipop escono con “Ritmo tribale”, il nuovo singolo in italiano. Il brano fra l’altro vede come autori Davide Gobello, Francesco Guasti e Andrea Maestrelli

Noi che abbiamo passato i 40 abbiamo una sorta di venerazione per questa girlband che ha vissuto un breve ma intenso periodo di successi e c’è da dire che Veronica Rubino, Marcella Ovani e Marta Falcone sono sempre splendide e ci fa molto piacere che il loro rientro in pista coincida con un pezzo che sarà senz’altro uno dei tormentoni dell’estate.

A beneficio dei più giovani è bene ricordare la carriera di quello che originariamente era un quintetto (oltre alla Ruiu, ora esperta di moda e imprenditrice, c’era anche Dominique Fidanza, oggi solista).

Lanciate dal talent show Popstar condotto da Daniele Bossari, che serviva a formare dal nulla appunto una girl band, ebbero enorme successo col singolo d’esordio ‘Down down down‘ e col primo album ‘Popstars‘, la loro carriera franò l’anno dopo, quando ancora inesperte, furono gettate nel frullatore di Sanremo e pur al cospetto di un brano dall’ottimo appeal radiofonico (‘Batte forte‘, firmato Tony Blescia), fallirono completamente la prova live, chiudendo nelle retrovie.

Praticamente nullo l’impatto del secondo album del 2004, sono poi rimaste ferme sino al 2013, prima reunion, cui poi è seguito questo nuovo progetto.