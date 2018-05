Musicultura 2018, ecco i primi due vincitori: Pollio e Rakele

Primi due vincitori per Musicultura 2018, il Festival della Canzone popolare e d’autore, giunto quest’anno alla ventinovesima edizione. Si tratta del cantautore Pollio e della napoletana Rakele, già vista a Sanremo Giovani. La votazione è avvenuta su facebook, ed ha coinvolto 47.026 utenti. Pollio, già distintosi alle Audizioni live aggiudicandosi il Premio Antonello Ieffi per la migliore

performance canta il brano “Generico” , una nitida istantanea di una generazione che sfocia in un appello accorato, in bilico tradisillusione e speranza.

Rakele, giovanissima cantautrice napoletana, è in concorso con il brano “La forma del tuo abbraccio”, un flusso di appunti rapidi e spiazzanti che evocano la profondità e la tenerezza dell’aprirsi incondizionato all’amore. I due artisti si aggiudicano un posto al sole alla XXIX edizione di Musicultura. Gli altri vincitori, in tutto saranno otto, saranno a breve designati dal prestigioso Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura composto da : Vasco Rossi, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Paolo Benvegnù, Brunori Sas, Luca Carboni, Alessandro Carrera, Ennio Cavalli, Carmen Consoli.

Nelle serate finali del Festival, all’Arena Sferisterio di Macerata, il 14, 15 e 17 giugno prossimi, gli otto vincitori di Musicultura si esibiranno insieme ai big della canzone italiana ed internazionale. Al vincitore assoluto, scelto dal pubblico dell’arena, andrà il Premio finale del valore di 20 mila euro.

