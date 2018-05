Charts: ancora sugli scudi in Europa il singolo di Calvin Harris ft Dua Lipa

Non è ancora arrivata l’influenza eurovisiva sulle charts, anche se già Eugent Bushpepa, Michael Schulte e Netta si affacciano in vetta. Il protagonista è però ancora Calvin Harris, con il suo singolo dal titolo “One kiss” che vede la partecipazione di Dua Lipa.

ALBANIA:Singoli: Mall- Eugent Bushpepa

Album:Energijko- Gijko

AUSTRIA: Singoli: Neymar – Capital Bra feat. Ufo361

Album: 25 Jahre – Owa heit do gemma feiern- Die Edlseer

BELGIO- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa(Fiandre)/ La même – Maitre Gims & Vianney (Vallonia)/ Paradise- Celine Dion (Germanofono)

Album: Tranquility Base Hotel + Casino- Arctic Monkeys(Fiandre) /Tranquility Base Hotel + Casino- Arctic Monkeys (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Together- The Magician

CIPRO – Singoli: Friends- Marshmello ft Anne Marie

CROAZIA- Singoli: Ako te pitaju – Petar Grasu (slavi)/Breathe – Jax Jones ft Ina Wroldsen (internazionali)

Album: Nuspojave – Goran Bare & Majke (slavi)/Moments – Marcus & Martinus (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Kom over -Kesi

Album: Beerbongs & Bentleys – Post Malone

ESTONIA – Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

FINLANDIA- Singoli:Kevat – Adi L Hasla ft Pihlaja

Album: Beerbongs & Bentleys – Post Malone

FRANCIA- Singoli: Djadja – Aya Nakamura

Album:Ceinture noire – Maitre Gims

GERMANIA –Singoli: Neymar – Capital Bra feat. Ufo361

Album: Helene Fischer Die Arena Tournée – Helene Fischer

GRAN BRETAGNA- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album: Tranquility Base Hotel + Casino- Arctic Monkeys

GRECIA- Singoli: Thelo Na Se Xanado (Mi Gna Greek Version) – Super Sako feat. Panos Kiamos & BO (locali) / No tears left to cry- Ariana Grande (Internazionali)

Album: Kai o eros theos einai- Notis Sfakianakis

IRLANDA- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album: Divide- Ed Sheeran

ISLANDA- Singoli: Sit next to me – Foster the people

Album: Afsakið hlé- JóiPé & Króli

ISRAELE: Singoli: Toy – Netta (nazionali) -I like it – Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

ITALIA-Singoli:British- Dark Polo Gang

Album: Notti brave- Carl Brave

LETTONIA- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

LITUANIA- Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

LUSSEMBURGO- Singoli: You let me walk alone- Michael Schulte

MALTA – Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

NORVEGIA- Singoli:Better now – Post Malone

Album: Beerbongs & Bentleys – Post Malone

PAESI BASSI- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album:Tranquility Base Hotel + Casino- Arctic Monkeys

POLONIA- Singoli: C-Bool- Wonderland

Album: Soma 0,5MG- Taconafide

PORTOGALLO- Singoli: Friends- Marshmello ft Anne Marie

Album:Casa- Carlina Deslandes

REPUBBLICA CECA- Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album: Sbohem Roxano- Yzomandias

ROMANIA- Singoli:Who you are – Mihail

RUSSIA- Singoli: Breathe – Jax Jones ft Ina Wroldsen

SAN MARINO: Le canzoni-Jovanotti

SERBIA- Singoli: Mama- Rasta (slavi)/ Say something- Justin Timberlake (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

SLOVENIA- Singoli: Hodi Sam- Tabu (nazionali)/In my blood – Shawn Mendes (internazionali)

SPAGNA- Singoli:Te bote – Nio Garcia, Darrell, Casper Magico

Album: Bajo tus alas – Niña Pastori

SVEZIA- Singoli: Better now-Post Malone

Album:Beerbongs & Bentleys – Post Malone

SVIZZERA: Singoli:079 – Lo &Leduc

Album: Härz Schritt Macherin- Steff La Cheffe

UCRAINA- Singoli: Bez tebe – Okean Elzy

UNGHERIA: Singoli:Flames- David Guetta & Sia

Album: Nyitott szívvel-Ossian