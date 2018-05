Il dj italiano Fabrizio Parisi si gode il successo all’estero di ‘Sunbeams”

Fabrizio Parisi è pronto ad una nuova sfida: a breve uscirà il suo nuovo singolo ma intanto il dj italiano, si gode il successo di “Sunbeams“, brano che ha raggiunto la vetta della classifica in Bulgaria e che tuttora si trova nella chart. La voce del singolo è di Belonoga, del celebre ‘Coro delle voci bulgare’, reso celebre in Italia da Elio e le storie tese ma che in realtà si chiama “The Mistery of The Bulgarian Voices” ed è famoso in tutto il mondo.

Subeams, uscito a fine 2017, è ancora oggi uno dei brani dance più suonati nei club di Ibiza e in Egitto, Grecia e Turchia: “Sono molto contento di questo successo – dice Parisi – a breve uscira’ il mio nuovo singolo molto atteso in Bulgaria,Turchia,Egitto e Libano”.

Di recente, era uscita per la Roton music, una popolare etichetta rumena anche “Shaking it up“,che lo vede partecipare al fianco di Steve Achikor, il giovane nigeriano finalista nel 2016 dell’edizione bulgara di X Factor.