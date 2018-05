“Si on te demande”: il ritorno sulle scene di Amel Bent

Torna sulle scene Amel Bent. Una delle voci – e anche dei volti- più interessanti della scena francese. La cantante nata in Francia da padre algerino e madre marocchina esce con un nuovo singolo “Si on te demande“, che anticipa il suo nuovo lavoro, a quattro anni dal precedente.

Lanciata nel 2004 da Nouvelle Star, la versione francese di Pop Idol e dunque alle soglie dei tre lustri di carriera, Amel Bent è però a caccia di un rilancio visto che dopo una prima parte di carriera folgorante (due dischi di platino e due d’oro), il quinto album uscito nel 2014 è passato praticamente sotto silenzio.

Contemporaneamente si è data al cinema, con diverse partecipazioni importanti ed è stata coach a The Voice Kids, ma è chiaro che punta al rilancio sul proscenio musicale. Le carte in regola per fare bene ci sono tutte.