Il momento d’oro di Israele: conosciamo Dennis Lloyd, disco di platino con ‘Nevermind’

Momento decisamente felice per la musica israeliana: dopo la vittoria di Netta all’Eurovision Song Contest, che ha portato la artista all’attenzione europea ed ha visto il singolo ‘Toy” arrivare nelle classifiche di tutto il Continente e anche in Italia, adesso Israele sforna il talento di Dennis Lloyd, venticinque anni, fresco di disco di platino da noi col singolo ‘Nevermind“, presentato di recente nel programma Quelli che il Calcio.

Llolyd si chiama in realtà Nir Tibor ed è un musicista e dj che già da diverso tempo è sulle scene. Soltanto di recente però, con questo singolo partito dalla rete, è arrivato all’attenzione del grande pubblico e non solo. Ha destato in fatti l’attenzione dei pubblicitari, che non a caso lo scelgono per gli spot di una nota marca di abbigliamento. Da lì al successo internazionale il passo è breve, anche se come detto, già diverse cose erano arrivate a segno.

Noi ne avevamo già segnalato l’apparizione in classifica in Italia. Ne parliamo adesso, con ritardo rispetto all’uscita del pezzo, perchè nel frattempo, oltre al disco di platino, è arrivata anche la scalata del continente e la canzone sta per arrivare nella top 10 dei brani più suonati dalle radio europee.

Netta, Dennis Lloyd e non solo: gli israeliani arrivati nelle radio e nelle charts italiane

Si segnala all’attenzione del mondo per la prima volta nel 2015, quando il suo primo singolo “Playa (Say That)” , inciso dopo i tre anni di leva obbligatoria, riscuote un buon successo sul web. Poi parte per la Thailandia, dove prende parte a diversi festival ed incide altri brani estrememamente centrati e commerciali, su tutti “Snow white“. Fra l’altro ha collaborato con un altro nome di recente spicco della musica israeliana Nathan Goshen e come lui, si è autoremixato diversi brani.

In Germania, invece, è stato il singolo “Leftovers” a farlo conoscere. Dopo 4 milioni di ascolti a livello internazionale su Spotify, l’Italia, è stata proprio la tappa di partenza del suo tour internazionale con concerti a Roma, Torino e Milano.