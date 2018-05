Valeria Crescenzi, “Il giorno di festa”, anticipa il suo primo album

Di Valeria Crescenzi, valida interprete ternana uscita (anche) ma non solo da X Factor, abbiamo parlato spesso. Di recente avevamo proposto due singoli inediti, ovvero “Natale” e “Il contrario”. Oggi ne riparliamo perchè esce ‘Il giorno di festa”, che anticipa il primo album “ImPerfetto”, in uscita in autunno. Album nel quale non saranno compresi i due singoli di cui sopra, perchè nel frattempo c’è stata una evoluzione musicale dell’artista.

Un brano dalle belle atmosfere pop nel quale compare l’uso di uno strumento insolito per questo genere, il mandolino e nel quale emerge bene la voce cristallina dell’interprete ternana. Firme importanti per la musica, quellae di Antonello Armieri, leader dei Kantiere Kaos, una delle principali Christian Band italiane, che ha già firmato la musica dei precedenti brani Con lui Francesco Valente produttore artistico e arrangiatore di diversi progetti (collabora fra gli altri con gli Zero Assoluto, con Riccardo Sinigallia e Luca Barbarossa), mentre Valeria Crescenzi ha firmato il testo.

Valeria Crescenzi, fra le altre cose, ha una laurea in Musicoterapia ed ha già messo insieme una serie di bei successi: la formazione alla prestigiosa ‘Officina delle arti’ di Roma, intitolata a Pasolini, la vittoria di un contest a L’Asino che vola di Roma. Prima ancora, nel 2009 il premio come migliore interprete al festival nazionale della canzone d’autore “Musica Controcorrente” e nel 2012 il premio come migliore interpretazione al “Premio Bianca D’Aponte, il concorso nazionale dedicato alla musica d’autore al femminile.