Charts: Calvin Harris e Dua Lipa protagonisti assoluti in Europa

Settimana di dominio assoluto per l’accoppiata formata da Calvin Harris e Dua Lipa: “One kiss” si prepara a diventare con ogni probabilità la hit dell’estate, visto che continua a conquistare vette in diversi paesi europei.

ALBANIA:Singoli: Ma cherie- Butrint Imeri

Album:Gabim- Vjosa Emini

AUSTRIA: Singoli: Nobody but you – Cesar Sampson

Album: Erde & Knochen- Kontra K

BELGIO- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa(Fiandre)/ La même – Maitre Gims & Vianney (Vallonia)/ Paradise- Celine Dion (Germanofono)

Album: Tranquility Base Hotel + Casino- Arctic Monkeys(Fiandre) /Ceinture noire – Maitre Gims (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Together- The Magician

CIPRO – Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

CROAZIA- Singoli: Budan- Igor Delac (slavi)/Breathe – Jax Jones ft Ina Wroldsen (internazionali)

Album: Nuspojave – Goran Bare & Majke (slavi)/Moments – Marcus & Martinus (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Kom over -Kesi

Album: Beerbongs & Bentleys – Post Malone

ESTONIA – Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

FINLANDIA- Singoli:Kevat – Adi L Hasla ft Pihlaja

Album: Beerbongs & Bentleys – Post Malone

FRANCIA- Singoli: Djadja – Aya Nakamura

Album:Ceinture noire – Maitre Gims

GERMANIA –Singoli: Phänomenal-Pietro Lombardi

Album: And Justice for none- Five fingers death punch

GRAN BRETAGNA- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album: Tranquility Base Hotel + Casino- Arctic Monkeys

GRECIA- Singoli: Thelo Na Se Xanado (Mi Gna Greek Version)/ Super Sako feat. Panos Kiamos & BO (locali) / No tears left to cry- Ariana Grande (Internazionali)

Album: Kai o eros theos einai- Notis Sfakianakis

IRLANDA- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album: Divide- Ed Sheeran

ISLANDA- Singoli: Sit next to me – Foster the people

Album: Afsakið hlé- JóiPé & Króli

ISRAELE: Singoli: Toy – Netta (nazionali) /One kiss- Calvin Harris & Dua Lipan

ITALIA-Singoli:Italiana-J AX & Fedez

Album: Notti brave- Carl Brave

LETTONIA- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

LITUANIA- Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

LUSSEMBURGO- Singoli: You let me walk alone- Michael Schulte

MALTA – Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

NORVEGIA- Singoli:Ignite – Alan Walker, Julie Bergan, K-391, SEUNGRI

Album: Beerbongs & Bentleys – Post Malone

PAESI BASSI- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album:Geluk- Guus Meeuwis

POLONIA- Singoli: C-Bool- Wonderland

Album: Molotow- Borixon

PORTOGALLO- Singoli: Friends- Marshmello ft Anne Marie

Album:Confessions- Aurea

REPUBBLICA CECA- Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album: Sbohem Roxano- Yzomandias

ROMANIA- Singoli:Friends- Marshmello ft Anne Marie

RUSSIA- Singoli: Breathe – Jax Jones ft Ina Wroldsen

SAN MARINO:Una grande festa- Luca Carboni

SERBIA- Singoli: Nema Limita -Nikolija (slavi)/ Say something- Justin Timberlake (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

SLOVENIA- Singoli: Lepo mi godrnjas – Lusterdam (nazionali)/ One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa(internazionali)

SPAGNA- Singoli:Te bote – Nio Garcia, Darrell, Casper Magico

Album: Tranquility Base Hotel + Casino- Arctic Monkeys

SVEZIA- Singoli: Mer for varandra – Norlie, KKV & Estrand

Album:13 reasons why – Colonna Sonora Originale

SVIZZERA: Singoli:079 – Lo &Leduc

Album: Tranquility Base Hotel + Casino- Arctic Monkeys

UCRAINA- Singoli: Bez tebe – Okean Elzy

UNGHERIA: Singoli:Flames- David Guetta & Sia

Album: PMXV -Punnany Massif