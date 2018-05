“Rewind”, arriva in Italia il singolo da solista del dj belga Like Mike

A chi segue la musica dance il nome di Like Mike, al secolo Micheal Thlvalos , dirà sicuramente qualcosa. Insieme al fratello Dimitri Vegas infatti forma una fortunata coppia di dj che dal Belgio ha conquistato le classifiche di tutto il mondo. Da oltre 10 anni sulla scena, i loro singoli sono sinonimo di successo in tutto il Nord Europa. Difficile scegliere una o due produzioni da farvi sentire sui quattro dischi di platino vinti: optiamo per ‘Complicated‘ con David Guetta ed ‘Hey baby” con Diplo e Deb’sDaughter.

Oggi Like Mike debutta da solista e lo fa con due singoli interessantissimi, questo “Rewind” che vi proponiamo qui sotto, appena uscito anche in Italia e con “Memories che lo vede collaborare in varie versioni, con diversi artisti. In entrambe è lui stesso a cantare Il progetto è sicuramente interessante e con l’estate ormai alle porte, si annuncia come una delle produzioni da dancefloor. La tradizione dei dj belgi continua e sempre su livelli altissimi.