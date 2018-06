“Wild eyes”, la collaborazione fra Kasia Mos ed i Norma John

Una powerballad dal sapore black che mette insieme un duo dal sapore indie e una giovane interprete emergente. Una collaborazione nata dalla comune partecipazione all’Eurovision Song Contest 2017. Kasia Mos aveva rappresentato la Polonia, con il brano ‘Flashlight“, chiudendo ventiduesima, mentre i Norma John con ‘Blackbird” non avevano centrato la finale in quota Finlandia.

“Wild eyes“, che vede insieme come autori Lasse Piirainen, la componente maschile del duo e il consolidato team che aveva firmato i brani della Mos, Rickard Truumeel e Lilly Ahlberg, è un brano intenso, che mette in luce l’ottima commistione fra le voci scure dei finlandesi e quella di Katia Mos e che dovrebbe fare parte degli album in lavorazione di entrambi. Nel frattempo, lanciano attraverso il video ufficiale un messaggio di tutela della natura e dell’ambiente e di ‘celebrazione e rispetto della diversità’