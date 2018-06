Charts: Calvin Harris e Dua Lipa padroni assoluti in gran parte d’Europa

La canzone dell’estate, ormai pare chiaro è “One kiss’ dell’accoppiata made in Great Britain formata dal dj e producer Calvin Harris e dalla voce dell’interprete di origine kosovara Dua Lipa. Il brano è ormai ai vertici in gran parte del Continente.

ALBANIA:Singoli:Fsjataria Ime – Ermal Fejzullahu Ft. Ledri Vula

Album:Energijko- Gijko

AUSTRIA: Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album: And justice for none- Five fingers death punch

BELGIO- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa(Fiandre)/ La même – Maitre Gims & Vianney (Vallonia)/ Paradise- Celine Dion (Germanofono)

Album: Shawn Mendes- Shawn Mendes (Fiandre) /Je reviens à toi – Marc Lavoine (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

CIPRO – Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

CROAZIA- Singoli:General bex cinova- Toni Cetinski (slavi)/One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa (internazionali)

Album: Nuspojave – Goran Bare & Majke (slavi)/Moments – Marcus & Martinus (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Kom over -Kesi

Album: Beerbongs & Bentleys – Post Malone

ESTONIA – Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

FINLANDIA- Singoli:Kevat – Adi L Hasla ft Pihlaja

Album: Queen of time- Amorphis

FRANCIA- Singoli: Habituè- Dosseh

Album:Ceinture noire – Maitre Gims

GERMANIA –Singoli: One night stand – Capital Bra

Album: Wolke 7 – Gzuz

GRAN BRETAGNA- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album: The greatest showman – Colonna sonora originale

GRECIA- Singoli: Fuego-Eleni Foureira (nazionali) / One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa(Internazionali)

Album: Pote Den Efiga Apo Do – Natasha Theodoridou

IRLANDA- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album: Wildness – Snow patrol

ISLANDA- Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album: Litlir svartir strákar- Logi Pedro

ISRAELE: Singoli: Kawaii- Statci & Ben Al Tabori (nazionali) /One kiss- Calvin Harris & Dua Lipan

ITALIA-Singoli:Italiana-J AX & Fedez

Album: Evergreen- Calcutta

LETTONIA- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

LITUANIA- Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

LUSSEMBURGO- Singoli: Mafiosa-Lartiste

MALTA – Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

NORVEGIA- Singoli:Ignite – Alan Walker, Julie Bergan, K-391, SEUNGRI

Album: Beerbongs & Bentleys – Post Malone

PAESI BASSI- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album:Shawn Mendes- Shawn Mendes

POLONIA- Singoli: C-Bool- Wonderland

Album: Malach –

PORTOGALLO- Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album:Confessions- Aurea

REPUBBLICA CECA- Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album: Beerbongs & Bentleys – Post Malon

ROMANIA- Singoli: Jackpot-The Motans (nazionali)/Kiss you back.- Matthew Koma (internazionali)

RUSSIA- Singoli: Breathe – Jax Jones ft Ina Wroldsen

SAN MARINO:Una grande festa- Luca Carboni

SERBIA- Singoli: Ko si ti – Sasa Matin & Alexandra Prijovic (slavi)/One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa(internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

SLOVENIA- Singoli: Lepo mi godrnjas – Lusterdam (nazionali)/ One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa(internazionali)

SPAGNA- Singoli:Te bote – Nio Garcia, Darrell, Casper Magico

Album: El gran truco final- Love of Lesbian

SVEZIA- Singoli: Mer for varandra – Norlie, KKV & Estrand

Album:Peace- Graveyard

SVIZZERA: Singoli:079 – Lo &Leduc

Album: And justice for none- Five fingers death punch

UCRAINA- Singoli: Bez tebe – Okean Elzy

UNGHERIA: Singoli:Fake love – BTS

Album: PMXV -Punnany Massif