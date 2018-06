“If you’re over me”, il nuovo singolo degli Years and Years in attesa del secondo album

Ne avevamo parlato ormai tre anni fa, quando vinsero Sound of BBC, ovvero il concorso virtuale che la tv britannica indice ogni anno – giudici speaker radiofonici e giornalisti – per segnalare quelli che saranno i nomi del pop dell’anno seguente. Da allora Years and Years ne hanno fatta parecchia di strada: l’album d’esordio ‘Communion’ ha largamente superato il milione e mezzo di copie nel mondo e fra singoli (soprattutto ‘King”) e album hanno vinto 11 dischi di platino.

Oggi tornano col singolo “If you’re over me”, che anticipa il secondo lavoro “Palo santo”, in uscita il 6 luglio e che conterrà anche l’altro precedente singolo “Sanctify”: ascoltandolo, diremmo che le premesse per un’altra lunga scia di premi e successi, ci sono assolutamente tutte: elettropop di qualitò, sound attuale ed estremamente radiofonico. Il trio anglo-turco è pronto nuovamente a riempire le dancefloor e conquistare le playlist delle radio