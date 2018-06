“I wanna know”: ecco i beat degli svedesi NOTD e la voce di Bea Miller

Una proposta interessante, per gli amanti della musica EDM e che mette insieme un duo emergente di dj svedesi, i NOTD Samuel Brandt (aka Severo) e Tobias Danielsson (aka ToWonder) e una giovane interprete statunitense, Bea Miller, lanciata dalla versione nazionale di X Factor.

“I wanna know” è la seconda proposta inedita del duo, che l’anno scorso era arrivato sulle scene con la hit “Summer of love“, che vedeva la partecipazione della cantante norvegese Dagny. Le caratteristiche perchè il pezzo diventi una delle canzoni dell’estate ci sono tutte.

Prima del debutto con gli inediti, le loro sonorità elettro-tropicali erano state messe al servizio di alcuni remix di artisti importanti: Ed Sheeran (“Shape of You”), Shawn Mendes (“There’s Nothing Holding Me Back”), Alessia Cara (“Scars to Your Beautiful”), DJ Khaled e Rihanna (“Wild Thoughts”) e Stanaj (“Romantic”)