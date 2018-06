Download e airplay: David Guetta e Sia incalzano Calvin Harris ft Dua Lipa

Calvin Harris e Dua Lipa restano al comando sul fronte dei download con il brano “One kiss” mentre il loro dominio sul fronte dei singoli più suonati in Europa è interrotto dall’ottima “Flames” in cui Sia canta sui beat di David Guetta.

I 10 SINGOLI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1. Flames- David Guetta, Sia (FRA)

2. These days – Rudimental ft Jesse Glynne, Macklemore, Dan Caplen (GBR)

3. Friends- Marshmello & Anne Marie

4. One kiss- Calvin Harris ft Dua Lipa (GBR)

5. No tears left to cry – Ariana Grande

6. In my blood – Shawn Mendes

7. Leave a light on – Tom Walker (GER)

8. For you – Liam Payne & Rita Ora (GBR)

9. Nevermind- Dennis Lloyd (ISR)

10.The Middle- Zedd, Maren Morris and Grey (GER)

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ SUONATI

1. Flames- David Guetta, Sia (FRA)

2. These days – Rudimental ft Jesse Glynne, Macklemore, Dan Caplen (GBR)

3. One kiss- Calvin Harris ft Dua Lipa (GBR)

4. Leave a light on – Tom Walker (GER)

5. For you – Liam Payne & Rita Ora (GBR)

6. Nevermind- Dennis Lloyd (ISR)

7. The Middle- Zedd, Maren Morris& Grey GER)

8. Remind me to forget – Kygo ft Miguel (NOR)

9. La cintura- Alvaro Soler (SPA)

10.Paradise- George Ezra (GBR)

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN EUROPA

1. One kiss- Calvin Harris ft Dua Lipa (GBR)

2. These days – Rudimental ft Jesse Glynne, Macklemore, Dan Caplen (GBR)

3. Flames- David Guetta, Sia (FRA)

4. Friends- Marshmello & Anne Marie

5. No tears left to cry – Ariana Grande

6. Better now-Post Malone

7. X – Nicky Jam

8. Nevermind- Dennis Lloyd (ISR)

9. La cintura- Alvaro Soler (SPA)

10.God’s plane- Drake

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ VENDUTI

1. One kiss- Calvin Harris ft Dua Lipa (GBR)

2. These days – Rudimental ft Jesse Glynne, Macklemore, Dan Caplen (GBR)

3. Flames- David Guetta, Sia (FRA)

4. Nevermind- Dennis Lloyd (ISR)

5. La cintura- Alvaro Soler (SPA)

6. The Middle- Zedd, Maren Morris and Grey (GER)

7. Leave a light on – Tom Walker (GBR)

8. For you – Liam Payne & Rita Ora (GBR)

9. IDGAF – Dua Lipa (GBR)

10.Paradise- George Ezra (GBR)