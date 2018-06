Scatta ‘Ora o mai più’, con 8 big ‘dimenticati’: vi ricordate le loro hit?

Una doppia occasione: tornare alla ribalta in prima serata e tornare anche a competere per qualcosa, nella fattispecie un singolo, che sarà prodotto e distribuito da una etichetta discografica. Questa la sfida per gli otto protagonisti di ‘Ora o mai più’, la gara canora che da stasera per quattro puntate scatta su Rai Uno, con la conduzione di Amadeus.

Si sfideranno otto protagonisti di successi musicali entrati da tempo in una zona d’ombra: canteranno successi italiani e non accompagnati da altrettanti veterani della musica: Fausto Leali, Marco Masini, Patty Pravo, Orietta Berti, Marcella Bella, Loredana Bertè, Michele Zarrillo, Red Canzian, ciascuno dei quali farà coppia con un artista in gara, duettando con lui, dandogli dei suggerimenti e poi tornando a fare il giudice vero e proprio al momento di esprimere una valutazione sulla performance di chi si esibirà sul palco.

A determinare il punteggio che si cumulerà ogni sera per i cantanti in gara non sarà solo il voto (da 1 a 9) espresso dai giudici-maestri ma anche quello di 100 appassionati di musica presenti tra il pubblico che assisterà a canzoni, duetti, interpretazioni tutte rigorosamente dal vivo, con l’orchestra diretta dal Maestro Leonardo De Amicis.

Ma chi sono questi big dimenticati? E le loro hit, ve le ricordate? Vediamoli

MARCO ARMANI: Barese, 57 anni. Torna ad un reality dopo l’esperienza ormai lontana nel tempo della prima edizione di ‘Music Farm’ (2004), cinque Sanremo alle spalle, l’ultimo lavoro discografico è del 2007. Tante le canzoni di spessore da lui scritte e cantate, questa qui sotto ma anche “E’ la vita“, “Tu dimmi un cuore ce l’hai” e “Uno sull’altro“.

ALESSANDRO CANINO – noi parlammo di uno dei suoi ultimi lavori. Fiorentino, classe 1973. Visto di recente a ‘The winner is’, dove è arrivato in finale, (l’ultimo assoluto è del 2013). Tre Sanremo all’attivo.

MASSIMO DI CATALDO – Romano, 50 anni. Di recente tornato agli onori delle cronache per aver preso parte alla selezione sammarinese per l’Eurovision, un ultimo singolo uscito da pochissimo, ma l’ultimo album è del 2009. Tre festival di Sanremo all’attivo (in uno con ‘Che sarà di me“, altro pezzo che ha lasciato il segno)

LISA– Annalisa Panetta, 41 anni, calabrese di Siderno, tre Sanremo all’attivo, il suo brano ‘Oceano’ è famosissimo anche all’estero ed è fra più coverizzati in Italia dagli artisti dei talent. Ma anche l’altro pezzo sanremese, ‘Sempre” ha buona notorietà (secondo fra i Giovani e terzo nei Campioni). L’ultimo lavoro del 2016 è stato oggetto del nostro interesse.

DONATELLA MILANI– Torna il derby di Montevarchi che segnò il pop italiano dei primi anni 80. Seconda a Sanremo 1983 da perfetta sconosciuta, siglò anche diversi altri brani di quella edizione in una attività di autrice e produttrice ben più fiorente e tuttora presente: è sua fra l’altro “Non ho più la mia città”, di Gerardina Trovato, cofirmata con l’artista catanese. Classe 1963, due festival all’attivo

STEFANO SANI – L’altro artista di Montevarchi è lui, il sex symbol del pop anni 80, che faceva girare la testa alle ragazzine. Tre anni di furore assoluto e successi enormi in termini di vendite. Oggi 57 anni, due Sanremo, uno con altrettanti pezzi firmati da Zucchero (e il secondo, “Complimenti”, anche da Donatella Milani). Poi l’uscita di scena e il ritorno lontanissimo dal mainstream. Ultimo lavoro del 2013. Ah, a proposito: Sani è quello nella foto in alto.

VALERIA ROSSI – Romana, 49 anni, una delle voci più sensuali di inizio millennio. La sua ‘Tre parole’ è stata la hit assoluta del 2001, secondo singolo più venduto dell’anno. Tre album all’attivo più uno del 2014, dedicato ai bambini come tutta la produzione recente. Oggi è apprezzata autrice per altri giovani interpreti, mentre di fatto è assente da tre lustri dalla scena musicale in prima persona.

JALISSE – Alessandra Drusian (trevigiana di Oderzo, classe 1969) e Fabio Ricci (romano, classe 1965), marito e moglie, due Sanremo alle spalle, uno vinto, con la mitica ‘Fiumi di parole’ che poi sfiorò un clamoroso podio anche all’Eurovision Song Contest, chiudendo quarta. Amatissimi ancora in mezza Europa, sono ancora attivissimi con progetti di vario genere e con le scuole, anche se l’ultimo vero album risale al 2009. Alessandra Drusian ha tentato senza successo l’approdo a The Voice.