Charts: prosegue il dominio assoluto per Calvin Harris e Dua Lipa

L’analisi delle numero 1 d’Europa conferma anche questa settimana il dominio assoluto di “One kiss‘, la hit dance del dj britannico Calvin Harris sulla quale ha messo la voce l’inglese di origine kosovara Dua Lipa: ormai è quasi ‘landslide’.

ALBANIA:Singoli:Cika Cika – Ardjan Bujupi & Xhensila

Album:Energijko- Gijko

AUSTRIA: Singoli: One night stand – Capital Bra

Album: Shawn Mendes – Shawin Mendes

BELGIO- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa(Fiandre)/ La même – Maitre Gims & Vianney (Vallonia)/ Zusammen – Die Fantastischen Vier ft Clueso(Germanofono)

Album: Dertag – Niels Destadsbader (Fiandre) /Double Helice 3 – Caballero & JeanJass(Vallonia)

BULGARIA-Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

CIPRO – Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

CROAZIA- Singoli:General bex cinova- Toni Cetinski (slavi)/One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa (internazionali)

Album: Cmc Festival Vodice 2018 – Interpreti Vari (slavi)/Tranquility base hotel & Casino- Arctic Monkeys (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Kom over -Kesi

Album: Beerbongs & Bentleys – Post Malone

ESTONIA – Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

FINLANDIA- Singoli:Kevat – Adi L Hasla ft Pihlaja

Album: Hengen pitimet- Mokoma

FRANCIA- Singoli: Habituè- Dosseh

Album:Bendero – Moha la squale

GERMANIA –Singoli: One night stand – Capital Bra

Album: Vergiss mein nicht – Andreas Gabalier

GRAN BRETAGNA- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album: The greatest showman – Colonna sonora originale

GRECIA- Singoli: Fuego-Eleni Foureira (nazionali) / One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa(Internazionali)

Album: Tranquility base hotel & Casino- Arctic Monkeys

IRLANDA- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album: Ye – Kanye West

ISLANDA- Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album: Trúpíter- Aron Can

ISRAELE: Singoli: Genesis- Idan Raichel (nazionali) /One kiss- Calvin Harris & Dua Lipan

ITALIA-Singoli:Italiana-J AX & Fedez

Album: Plume -Irama

LETTONIA- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

LITUANIA- Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

LUSSEMBURGO- Singoli: Mafiosa-Lartiste

MALTA – Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

NORVEGIA- Singoli:Sommerkroppen- Mads Hansen

Album: Prequelle- Ghost B.C

PAESI BASSI- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album:Shawn Mendes- Shawn Mendes

POLONIA- Singoli: C-Bool- Wonderland

Album: Dobrze, ze jestes – Zbigniew Wodecki

PORTOGALLO- Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album:Maria-Maria

REPUBBLICA CECA- Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album: Beerbongs & Bentleys – Post Malon

ROMANIA- Singoli: Jackpot-The Motans (nazionali)/Friends- Marshmello & Anne Marie (internazionali)

RUSSIA- Singoli: Breathe – Jax Jones ft Ina Wroldsen

SAN MARINO:Una grande festa- Luca Carboni

SERBIA- Singoli: Ko si ti – Sasa Matin & Alexandra Prijovic (slavi)/One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa(internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

SLOVENIA- Singoli: Sonce soncu – Proteus (nazionali)/ No tears left to cry – Ariana Grande (internazionali)

SPAGNA- Singoli:Te bote – Nio Garcia, Darrell, Casper Magico

Album: Shawn Mendes- Shawn Mendes

SVEZIA- Singoli: Mer for varandra – Norlie, KKV & Estrand

Album:Prequelle- Ghost B.C.

SVIZZERA: Singoli:079 – Lo &Leduc

Album: Shawn Mendes- Shawn Mendes

UCRAINA- Singoli: Bez tebe – Okean Elzy

UNGHERIA: Singoli:Vagyok olyan szemét- Tankcsapda

Album: PMXV -Punnany Massif