Wind Music Awards 2018, l’elenco dei premiati: Ghali e Sfera Ebbasta protagonisti, Coez da record

Sono Ghali, Sfera Ebbasta e Coez i protagonisti degli Wind Music Awards, in onda su Rai Uno (prima serata già trasmessa, la prossima il 12 giugno). Le vendite nell’anno solare incoronano il trapper italo-tunisino, quello milanese e il rapper salernitano: dieci premi per il primo, nove per il secondo e 600.000 copie per il terzo, l’artista che ha venduto di più con un solo brano. Di seguito, i riconoscimenti assengnati.

Ricordiamo in proposito che:

dal 1° Gennaio 2009/2010 FIMI ufficializza le certificazioni di vendita di ogni singola registrazione musicale pubblicata e venduta in Italia. Dal 11/09/2014 le certificazioni dei singoli digitali conteggiano, oltre al formato download, anche lo streaming audio.

Ai fini delle certificazioni dei singoli digitali (download e streaming audio premium) GfK Italia utilizza un fattore di conversion rate per rendere compatibili i due modelli di business (130 streaming equivalgono a 1 digital download). Vengono inoltre conteggiati fino ad un massimo di 10 ascolti per utente al giorno, le tracce streaming con una durata superiore ai 30 secondi e sono considerati solo gli stream a pagamento.

ALBUM

Nessun premiato con 4 platino (oltre le 200.000 copie), 5 platino (oltre le 250.000) o diamante (oltre le 500.000).

Triplo platino (oltre le 150.000): Riki (Perdo le parole), Jovanotti (Oh vita), Sfera Ebbasta (Rockstar), Ghali (Album)

Doppio platino (oltre le 100.000): Vasco Rossi (Vasco Modena Park), Coez (Faccio un casino), Guè Pequeno (Gentleman), Riki (Mania).

Platino (oltre le 50.000): Francesco Gabbani (Magellano), Caparezza (Prisoner 709), Negramaro (Amore che torni), Cristina D’Avena (Duets), Cesare Cremonini (Possibili scenari), Dark Polo Gang (Twins), Federica Carta (Federica), Maneskin (Chosen), Laura Pausini (Fatti sentire), Benji e Fede (Siamo solo Noise), Biagio Antonacci (Dediche e manie), Carl Brave e Franco 126 (Polaroid)

Oro (oltre le 25.000): Renato Zero (Zerovskij..solo per amore), Rkomi (Io in terra), Izi (Pizzicato), Lucio Battisti (Masters), Zucchero (Wanted), Gianna Nannini (Amore gigante), Nitro (No comment), Emma (Essere qui), Madman (Back home), Ermal Meta (Non abbiamo armi), Tedua (Mowgli Il disco della giungla), Noyz Narcos (Enemy), Ultimo (Peter Pan), Gemitaiz (Davide), Fabrizio Moro (Parole, rumori e anni), Ernia (Come uccidere un usignolo), Mostro (Ogni maledetto giorno), Thomas (Thomas)

SINGOLI

6 platino (oltre le 300.000 copie): Coez (La musica non c’è)

4 platino (oltre le 200.000 copie): Baby K ft Andreas Divcio (Voglio ballare con te), Sfera Ebbasta (Tran tran), Ghali (Happy Days)

Triplo platino (oltre le 150.000): Fabio Rovazzi ft Gianni Morandi (Volare), Guè Pequeno ft Sfera Ebbasta (Lamborghini), Ghali (Habibi), Jake La Furia ft Alessio La Profunda Melodia (El Party), Takagi & Ketra ft Lorenzo Fragola e Arisa (L’esercito del Selfie)

Doppio platino (oltre le 100.000): Francesco Gabbani (Tra le granite e le granate), Coez (Le Luci della città), Shade (Bene ma non benissimo), Capo Plaza & Ava (Giovane fuoriclasse), Shade ft Federica Carta (Irraggiungibile), Sfera Ebbasta ft Quavo (Cupido), Ghali (Cara Italia), Caparezza (Ti fa stare bene), JAX & Fedez (Sconosciuti da una vita), Sfera Ebbasta (Rockstar)

Platino (oltre le 50.000): Dark Polo Gang (Caramelle), Riki (Perdo le parole), Chris Nolan & Tedua (Wasabi 2.0), Guè Pequeno ft Marracash (Relaxxx), Capo Plaza (Allenamento #3), Ghali (Lacrime), Salmo (Estate dimmerda), Izi ft Tedua & Vaz te (Wild Bandana), Coez (E yo mamma), Vegas Jones (Yankee Candle), Guè Pequeno ft Tony Effe & Frank White (Scarafaggio), Francesca Michielin (Vulcano), Dark Polo Gang (Cono gelato), Rkomi ft Marracash (Milano Bachata), Negramaro (Fino all’imbrunire), Rkomi (Apnea), Carl Brave & Franco 126 (Sempre in due), Gemitaiz (Oro e argento), Cesare Cremonini (Poetica), Salmo (Perdonami), Enrico Nigiotti (L’amore è), Gli Autogol ft Matrix & Papu Gomez (Baila como El Papu), Dark Polo Gang (Sportswear), Guè Pequeno (Guersace), Tedua & Chris Nolan (La legge del più forte), Sfera Ebbasta (Ricchi per sempre), Sfera Ebbasta ft Drefgold (Sciroppo), Lo stato sociale (Una vita in vacanza), Sfera ebbasta (Serpenti a sonagli), Ermal Meta e Fabrizio Moro (Non mi avete fatto niente), Jovanotti (Oh vita), Elettra Lamborghini (Pem pem), Emis Killa (Linda), Mr.Rain (Ipernova), Ultimo (Il ballo delle incertezze), Vegas Jones (Malibù), Guè Pequeno ft Luchè (Oro giallo), Capo Plaza feat. Sfera Ebbasta & DrefGold (Tesla),Sfera Ebbasta feat. Miami Yacine(Uber), Charlie Charles, Sfera Ebbasta & Ghali (Peace and love), Madman (Trapano),Thegiornalisti (Questa nostra stupida canzone d’amore), J AX & Fedez (Italiana), Ghali (Vida)

Oro (oltre le 25.000):Ghali (Oggi no), Ghali (ora d’aria), Ghali (Milano), Ghali (Boulevard), Ghali (Libertè) Riki (Polaroid), Rki (Sei mia), Riki (Se parlassero di noi), Guè Pequeno (T’apposto), Guè Pequeno (Punto su di te), Guè Pequeno (Mimmo flow), Guè Pequeno (Non ci sei tu), Dark Polo Gang (Magazine), Il Pagante (Too much), NerOne feat. Gemitaiz & Salmo (Papparapà), Rkomi (Solo), Federica (Dopotutto), Coez (Ciao), Coez (Parquet), Coez, Carl Brave x Franco126 (Barceloneta), Briga (nel male e nel bene), Fred De Palma (Adios), Elisa (ogni Istante), Liberato (Tu t’è scurdat e me), Amedeo Preziosi, Riccardo Dose & Awed (Scusate per il disagio), Annalisa (Direzione la vita), U2 (You’re the best thing about me), Rkomi (Solo), Rkomi (Origami), Carl Brave x Franco 126 (Polaroid), Carl Brave x Franco 126 (Alla tua), Carl Brave x Franco 126 (Tararì Tararà), Carl Brave x Franco 126 (Solo gusi), Lazza (Diablo), Ernia ft Rkomi (Madonna), Francesca Michielin (Io non abito al mare), Ensi fr Gemitaiz (4:20), Calcutta (Orgasmo), Junior Cally (Magicabula), MamboLosco feat. Edo Fendy (Guarda come flexo), Sfera Ebbasta (Bancomat), Sfera ebbasta (20 Collane), Sfera ebbasta (XNX), Sfera ebbasta (Leggenda), Takagi & Ketra feat. Tommaso Paradiso ed Elisa (Da sola In the night), Cosmo (Sei la mia città), Emis Killa feat. Capo Plaza (Serio), Laura Pausini (Non è detto), Benji & Fede (Buona fortuna), Negramaro (La prima volta), Gianna Nannini (Fenomenale), Cesare Cremonini (Nessuno vuole essere Robin), Gemitaiz (Fuori), Ernia (Alla tua), Maneskin (Morirò da re), Calcutta (Pesto), Caparezza (Una chiave), Guè Pequeno feat. Enzo Avitabile (La Malaeducazione), Gemitaiz ft Coez (Davide), Jovanotti (Le canzoni), Tedua & Chris Nolan (Vertigini), Tedua & Chris Nolan (Sangue misto), Ultimo (Pianeti), Dark Polo Gang (Diego Armando Maradona), Capo Plaza (Non cambierò mai), Achille Lauro feat. Gemitaiz, Quentin40, Boss Doms (Thoiry RMX), Capo Plaza feat. Ghali (Ne è valsa la pena)