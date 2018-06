“Quarter past midnight”, riecco i Bastille con il loro nuovo singolo

Il brano ce li restituisce sulle sonorità che li hanno resi celebri e l’impatto è stato fortissimo, dato che brano che in una settimana ha raggiunto i 3 milioni di stream su Spotify, quegli ritornelli che contraddistinguono la band sin dal singolo d’esordio Pompeii (certificato 3 volte Platino in Italia e numero 1 per settimane nelle radio italiane), brano dichiarato da Billboard “migliore canzone rock del 2014”.

L’obiettivo, ambizioso è quello di provare a tornare sui fasti del grande esordio, che aveva fruttato alla band la vittoria di due Grammy Award e anche la vittoria come Migliori esordienti britannici ai Brit Awards. Del brano la band dice: “Parla di momenti alla sliding doors che si possono presentare ogni notte. Quando per qualcuno arriva l’ora di tornare a casa, per altri la festa è appena cominciata. I posti che normalmente sono aperti durante il giorno, la notte sono chiusi. E viceversa. È come se esistesse un universo parallelo…”