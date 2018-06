Irama, dopo Sanremo arriva la vittoria ad Amici di Maria de Filippi edizione 17

Filippo Maria Fanti, in arte Irama, 23 anni, monzese nato a Carrara, vince l’edizione 17 di Amici di Maria De Filippi. Se il nome non vi suona nuovo è perchè nuovo non lo è: già protagonista nel 2016 al Festival di Sanremo, fra i Giovani con il brano “Cosa resterà” (dove fra l’altro si scontrò con uno dei commissari di questa edizione, Ermal Meta) e poi vincitore del Summer Music Festival, sempre con al timone Maria De Filippi.

Al secondo posto si piazza l’altra cantante Carmen Ferreri, 18 anni, di Trapani, terzo Einar Ortiz, cubano che vive a Brescia, quarto posto per la ballerina Lauren Centano.

Dopo Virginio Simonelli, che trionfò nella decima edizione, Amici ripesca di nuovo un artista passato da Sanremo che si guadagna una seconda chance e per adesso la cosa sta fuzionando anche a livello di vendite visto che l’album Plume è attualmente al primo posto della classifica (sotto potete sentire alcuni dei singoli). Irama vince anche il premio in denaro di Radio 105, mentre al cantautore Zic e alla cantante Carmen Ferreri vanno le borse di studio E-Campus ad a Laura Celentano il premio della Critica.