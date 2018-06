“Prisoner”, il nuovo singolo della kosovara Era Istrefi

Nuovo singolo per un’artista in grande ascesa, la kosovara Era Istrefi. Di lei avevamo parlato poco prima che anche l’Italia facesse la sua conoscenza, col singolo ‘Bon Bon‘, in lingua albanese (precisamente in dialetto ghego), che conquistò le classifiche di mezza Europa.

Oggi esce con “Prisoner“, che la propone in veste reggae e la rilancia, confermandola come una delle cantanti emergenti: la sua etichetta, per dire, è la stessa di gente come Calvin Harris. La canzone, stavolta in inglese, è il preludio al primo album, attualmente in lavorazione. A breve fra l’altro la sentiremo in una delle canzoni ufficiali dei campionati del Mondo. Intanto, prosegue con le collaborazioni di spessore, fra cui quella con il dj sudafricano Maphorisa.